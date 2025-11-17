Ni kiša ih nije omela: Veliki broj ljudi u Vukovarskoj ulici pali svijeće

SJEĆANJE NA ŽRTVE /

Reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić bila je u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici u Zagrebu i otkrila da građani i dalje pristižu iako pada kiša. Kod spomenika prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana skupio se priličan broj ljudi. Razlog je to što je u organizaciji 148. brigade veterane iz Trnja organiziran glazbeni program. Došli su brojni veleposlanici. Ranije su bili i učenici s nastavnicima kako bi zapalili svijeće.

