SJEĆANJE NA ŽRTVE /

Ni kiša ih nije omela: Veliki broj ljudi u Vukovarskoj ulici pali svijeće

Reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić bila je u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici u Zagrebu i otkrila da građani i dalje pristižu iako pada kiša. Kod spomenika prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana skupio se priličan broj ljudi. Razlog je to što je u organizaciji 148. brigade veterane iz Trnja organiziran glazbeni program. Došli su brojni veleposlanici. Ranije su bili i učenici s nastavnicima kako bi zapalili svijeće.

Više pogledajte u prilogu.

17.11.2025.
19:52
RTL Danas
ZagrebVukovarSkabrnja
