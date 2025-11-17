Drama na sve strane! Eksplozija u školi, Labubu dobiva film, Modro jezero presušilo...

RTG PONEDJELJKA /

U dvorištu osnovne škole u Strožancu kod Splita kasno navečer odjeknula je snažna eksplozija. Četiri maskirane osobe aktivirale su nepoznatu eksplozivnu napravu i pritom sve snimale. Nitko nije ozlijeđen, a policija intenzivno traga za počiniteljima. U Splitu se istoga vikenda dogodila i masovna tučnjava učenika od 13 i 14 godina – obračun dogovoren preko Snapchata okupio je više od 60 dječaka, a 20-ak ih je privedeno.

U Srbiji – Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice, prekinula je štrajk glađu nakon 16 dana. Unatoč upozorenjima liječnika, poručila je da ostaje u šatoru ispred Skupštine i da neće odustati od zahtjeva: “Mogu više napraviti živa nego mrtva.”

Snažno nevrijeme pogodilo je sjeveroistok Italije i Sloveniju. Poplavljene i uništene ceste, urušene kuće i nestanci struje obilježili su dan, dok vatrogasci s potražnim psima tragaju za nestalima. Rijeka Torre izlila se iz korita pa su se stanovnici spašavali penjući na krovove kuća.

U Imotskom – Modro jezero ponovno je presušilo. Kako tradicija nalaže, očekuje se nogometni dvoboj Vukodlaka i Vilenjaka na isušenom dnu jezera.