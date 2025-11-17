'Uhvatio me za obraze i pitao hoću li ga čekati' – ispovijest Vukovarke slama srce, izgubila je sve

Hrabre žene sutra će koračati na čelu kolone u Vukovaru. Žene koje su bile na bojištu, pucale iz minobacača, žene koje su liječile ranjenike. Među njima i Mira Komunickej. U ratu je ostala bez supruga i trudne sestre, a i sama je izgubila bebu. Večeras je razgovarala s RTL-ovom Dajanom Šošić te otkrila kako je izgledao posljednji susret sa suprugom.

"Čekam ga od 17. studenog... Kad sam vidjela što će se dogoditi s gradom, opraštali smo se, on me uhvatio za obraze i pitao hoću li ga čekati, da mu dam obećanje da ga čekam. Ja sam mu dala obećanje. Čekala sam 34 godine. U ratu mi je otišla beba, nije mi ostalo ništa. Nakon 34 godine našla sam mir i spokoj - pod navodnicima. Želim svima koji tragaju za svojim najmilijima da ih pronađu i dostojno pokopaju.", rekla je.

I sama je obukla uniformu.

"On je krenuo prvi, a ja sam čekala i plakala hoće li tko javiti je li živ. Rekla sam da ne mogu, i krenula i tako je to bilo do zadnjeg dana. U to vrijeme nekako smo sve mi to podnosili, imali nadu da će drugačije završiti. Uz sve silne poruke da Vukovar dobiva pomoć, mislili smo da će Vukovar pobijediti, ništa nam nije bilo teško. Branili smo dom, domovinu, bili smo puni elana iako nismo raspolagali ne znam čime po pitanju naoružanja. Ali srce je vuklo i nosilo. Nitko nije znao da će završiti tako kako je", prepričava o danima kad je i sama obukla uniformu i krenula braniti domovinu.

Kaže, danas je ponosna na to, a za Kolonu sjećanja rekla je da osjeća puno zahvalnosti za sve koji dolaze tolike godine i odaju počast Vukovaru.

Inače, posmrtne ostatke njezina supruga su ekshumirali iz masovne grobnice Petrovačka dola početkom godine.