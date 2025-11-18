Ljubica i Josip svjedoče o strahotama Vukovara: Dnevnik njihove kćeri otkriva golemu bol

OBITELJ U UŽASU RATA /

Predsjednik Zoran Milanović ove godine neće doći u Vukovar. Iz Ureda predsjednika priopćili su kako on sutra ne dolazi na obilježavanje zbog zdravstvenih problema, odnosno akutne upale dišnog sustava. Umjesto njega doći će predstojnik njegova ureda Orsat Miljenić, njegov savjetnik za veterane Domovinskog rata.

Ali u utorak će biti tu premijer, brojni ministri, zastupnici, oporbeni političari, naravno velik broj ljudi koji dolazi pokloniti se Gradu heroju. Brojni busevi već su krenuli, mogi u stigli u grad već večeras.

Za RTL Danas o danima u Vukovaru i o njegovu padu pričali su supružnici Ljubica i Josip Lovrinić. Ona je radila kao medicinska sestra u vukovarskoj bolnici, Josip je bio branitelj i stražar u to vrijeme u bolnici. Više pogledajte u videu