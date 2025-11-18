Pitali smo Hrvate treba li srušiti ili obnoviti Vjesnikov neboder

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RUBRIKA 'PITAMO VAS' /

U stravičnom požaru izgorjela je kultna zgrada Vjesnika u Zagrebu.

Požar je počeo u ponedjeljak oko 23 sata, a vatra se ubrzano širila do viših katova. Na terenu cijelu noć provelo je stotinjak vatrogasaca.

Ujutro se plamen ponovno razbuktao na višim katovima zgrade, no sada je pod kontrolom. U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", pitali smo vas treba li obnoviti ili srušiti Vjesnikov neboder. Sada donosimo neke odgovore.