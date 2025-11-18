Ovako je buktinja progutala zgradu Vjesnika, stručnjaci otkrili scenarij: 'Izgledno je grickanje'

VATRENI OBRUČ /

Gašenje i sanacija velikog požara Vjesnikovog nebodera u Zagrebu koji je planuo sinoć, i dalje traje, požarište se pregledava termo-kamerom, a na mjesto događaja dolaze statičari koji će procijeniti stanje konstrukcije, objavilo je u utorak ujutro Ravnateljstvo policije.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je u utorak prijepodne Hini da požar Vjesnikova nebodera i dalje gase s 30 vozila i 80-ak vatrogasaca koji se konstantno rotiraju, a požar se gasi izvana jer ulazak u zgradu zasad nije siguran.

Jembrih je izvijestio da je sada situacija nepromijenjena s obzirom na to da su se noćas morali povući iz zgrade jer su "ostali na neki način zarobljeni u požaru" koji je počeo na 13. katu pa se prebacio na peti kat, pa je krenuo prema vatrogascima tako da su počeli vrlo oprezno gasiti izvana, međutim i to je bilo otežano zbog padajućih predmeta i stakla.

Dodao je da su također krenuli gasiti požar i iznutra od samog podruma jer je na svim katovima počela gorjet vatra.

Požar se zasad gasi izvana, a vatrogasni zapovjednik nije htio prognozirati kada će biti ugašen.

Nije moguća obnova?

Obnova zgrade u ovom trenutku jednostavno je nezamisliva, a količina financijskih sredstava za taj pothvat u ovom trenutku je nedokučiva. Sugovornicima Jutarnjeg lista najizglednije rješenje je rušenje nebodera. Prema mišljenju stručnjaka, to se može napraviti eksplozijom ili "grickanjem".

S obzirom na lokaciju zgrade, izglednije je ovo drugo.

A što je "grickanje"? Riječ je o metodi gdje se pomoću pneumatskih kliješta malo-pomalo trga beton i na taj način ruši objekt. Tako se rušila zgrada hotela "Marjan" u Splitu, visoka 33 metra.

Vlasnik hotela, angažirao je tvrtku koja je na gradilište dovela stroj s velikom mehaničkom rukom na kojoj su na kraju bile montirane velike pneumatske škare, i rušenje je krenulo u ožujku 2023. godine. Cijeli proces trajao je 11 mjeseci.

Stručnjaci nagađaju da bi za rušenje Vjesnikove zgrade, izgrađene od velike količine armiranog betona, ovom metodom bilo potrebno najmanje šest mjeseci, ovisno o tome koliko bi strojeva bilo uključeno.

U slučaju kontrolirane eksplozije, pitanje je sigurnosti za okolne stambene zgrade i njihove stanare, ali i što bi se dogodilo s objektima koji se nalaze u samom krugu nebodera.

Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik, a dio koji je sinoć zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom, priopćilo je u utorak Ministarstvo.

Požar koji je u ponedjeljak oko 23 sata izbio u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu širio se vertikalno, a vatra je zahvatila više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca, naveli su jutros iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,

Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega.

U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Nasreću nema ozlijeđenih, dodaje se u priopćenju Ministarstva.