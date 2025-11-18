Policija se oglasila o požaru Vjesnika: 'Očevid će se obaviti tek kad se steknu uvjeti'

PU zagrebačka oglaisla se oko požara zgrade Vjesnik. Potvrdili su da su dojavu o požaru zaprimili u 23.08 sati. Kazali su i da su na teren odmah izašle sve žurne službe, a da je policija osigurala mjesto događaja.

"Prema dosad utvrđenom ozlijeđenih osoba nema, a zbog sigurnosti građana zatvoren je promet Slavonskom avenijom od raskrižja sa Savskom cestom (oba smjera), Savskom cestom od raskrižja sa Slavonskom avenijom do raskrižja s Ulicom Prisavlje (oba smjera), Cvjetnom i Odranskom ulicom te se odvija obilaznim pravcima", rekli su iz policije.

Dodali su i da će se očevid obaviti tek kada požar bude ugašen, odnosno kada se steknu potrebni uvjeti.

Podsjetimo, požar je izbio u ponedjeljak navečer, a vatra je gorjela sve do jutra. Trenutno je situacija stavljena pod kontrolu, a iz JVP Zagreb kazali su da će vatrogasci uskoro ući u zgradu.

