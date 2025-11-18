Nakon stravičnog požara Vjesnikovog nebodera: Iz Ministarstva otkrili što je vatra sve zahvatila

Nakon požara koji je planuo u zgradi Vjesnika u ponedjeljak nešto iza 23 sata, u utorak ujutro oglasilo se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Foto: Net.hr

"Sinoć, 17. studenog 2025. godine, oko 23 sata izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a vatra se širila vertikalno te je zahvatila više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca. Zahvaljujemo svim interventnim službama – policiji i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba i svim vatrogascima koji su odmah izišli na teren i ulažu iznimne napore kako bi se požar stavio pod kontrolu.

Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega. U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Na sreću nema ozlijeđenih. Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom. Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa", napisali su.

