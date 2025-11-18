Živite blizu Vjesnikovog nebodera? Izdali mjere opreza: 'Imajte pri ruci propisane lijekove'

Zbog požara koji je izbio u Vjesnikovom neboderu, Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' izdao je preporuke za zaštitu zdravlja građana koji žive u neposrednoj blizini požarišta ili ne mogu izbjeći kretanje u području zahvaćenom dimom.

Iako senzori na 40 lokacija u gradu zasad ne pokazuju znakove zagađenja zraka, NZJZ upozorava građane da ostanu u zatvorenim prostorima, zatvore prozore i vrata te isključe ventilacijske sustave koji uvlače vanjski zrak.

Klima-uređaje preporučuje se postaviti na recirkulaciju zraka.

U ovom slučaju, odmah se obratite liječniku

Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom, posebno djeci, starijim osobama i osobama s kroničnim srčanim ili respiratornim bolestima. Ako kretanje vani nije moguće izbjeći, preporučuje se nošenje FFP2 ili FFP3 maski koje učinkovito filtriraju fine čestice iz dima.

Provjetravanje prostora trebalo bi odgoditi dok nadležne službe ne potvrde da se kvaliteta zraka stabilizirala.

Osobe s kroničnim bolestima, poput astme, KOPB-a ili srčanih problema, trebaju imati propisane lijekove pri ruci i odmah se javiti liječniku ako osjete iritaciju očiju, kašalj, otežano disanje ili pogoršanje kroničnih simptoma. NZJZ također poziva građane da redovito prate obavijesti DHMZ-a, Ravnateljstva civilne zaštite i samog Zavoda te da ne dijele neprovjerene informacije.

