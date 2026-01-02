FREEMAIL
Njemu ne trebaju novogodišnje odluke: U 2026. upravo je 'ušetao' sa 74 milijuna eura!
Foto: Shutterstock

Najveći ikad osvojen iznos na Eurojackpotu je 120 milijuna eura

2.1.2026.
21:34
danas.hr
Shutterstock
U večerašnjem izvlačenju 1. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 10, 15, 29, 34, 38 – 2, 9, koji su jednom igraču u Finskoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 74.104.783,60 eura, priopćila je Hrvatska lutrija.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 6. siječnja, a zajamčeni glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

Inače, najveći ikad osvojen iznos na Eurojackpotu je 120 milijuna eura, ujedno i maksimalni iznos koji se može osvojiti na toj lutriji. Više puta osvojen je već u Njemačkoj, Danskoj, Norveškoj i Sloveniji.

EurojackpotDobitnik
