Njemu ne trebaju novogodišnje odluke: U 2026. upravo je 'ušetao' sa 74 milijuna eura!

U večerašnjem izvlačenju 1. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 10, 15, 29, 34, 38 – 2, 9, koji su jednom igraču u Finskoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 74.104.783,60 eura, priopćila je Hrvatska lutrija.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 6. siječnja, a zajamčeni glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

Inače, najveći ikad osvojen iznos na Eurojackpotu je 120 milijuna eura, ujedno i maksimalni iznos koji se može osvojiti na toj lutriji. Više puta osvojen je već u Njemačkoj, Danskoj, Norveškoj i Sloveniji.