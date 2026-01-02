Šok na tehničkom, mnogi vozači ostali zatečeni: 'Nisam očekivao baš toliko poskupljenje'

Od Nove godine registracija vozila je skuplja, i to zbog povećanja naknade za održavanje javnih cesta, koja je i najveća stavka kod tehničkog pregleda vozila. Neugodno je to iznenadilo i Zorana Goričkog iz Samobora.

„Tehničku registraciju sam plaćao oko 120 eura, a sad sam platio oko 160 eura. Očekivao sam manje i naravno da sam se iznenadio“, kaže nam i uvjerava da nije znao za poskupljenje koje ide i do 60 posto – ovisno o tipu vozila.

„Uh, to je dosta. Šezdeset posto je dosta, ali nekako ćemo se snaći“, reagirao je Zoran.

Za veće automobile i do 30 eura viša naknada

Visina poskupljenja ovisi o volumenu motora automobila. Za manje automobile obujma motora do tisuću kubičnih centimetara naknada se povećava na 38,4 eura, što je oko 14,50 eura više nego dosad.

Za veće automobile obujma motora do 1600 kubičnih centimetara naknada sada iznosi gotovo 80 eura i viša je za 30 eura.

Prometni stručnjak Krunoslav Ormuž dao nam je detalje:

„Automobili koji imaju veći volumen motora preko 2000 kubičnih centimetara imat će veći rast naknade nego oni do 1000 kubičnih centimetara. Dominantan broj automobila u Hrvatskoj je između 1600 i 2000 kubika i to je ta srednja naknada narasla. Nažalost, to nije tehnički prihvatljivo jer bi se to trebalo vezati uz masu, jer ona posljedično više utječe na cestu, a ne volumen.“

Mobedi, radni strojevi i traktori bez naknada

Iz Ministarstva prometa poručuju da se naknada nije mijenjala od 2003. godine, a kao i dosad neće je plaćati vlasnici mopeda, radnih strojeva i traktora. Podsjećaju kako sav prihod od naknade ne ide u državni proračun, već u uprave županijskih cesta.

Iz Ministarstva navode: „Godišnja naknada čini oko 89 posto prihoda županijskih uprava za ceste i Grada Zagreba namijenjenih održavanju cestovne mreže i koristi se isključivo za održavanje i unapređenje cestovne infrastrukture.“

Dodaju kako su troškovi održavanja cesta posljednjih godina znatno porasli. Naknada će se odsad češće povećavati jer će pratiti stopu inflacije.

