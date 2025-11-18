FREEMAIL
'PONOSAN SAM' /

Autor romana '260 dana': 'Kolona vojnika i policajaca podsjetila me je na pokojnog oca'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u koloni sjećanja je sa svojim, kako kaže, prijateljima i suradnicima. Uz njega hoda državna tajnica Irena Petrijevčanin Vuksanović koja je kao dijete bježala iz okupiranog Aljmaša. S njima je i Marijan Gubina, autor dramatičnog romana '260 dana' po kojem je snimljen istoimeni film. 

Gubina je s deset godina s obitelji preživio 260 dana zatočeništva i torture u Dalju.

"Uvijek se na današnji dan provodi ta jedna tuga, ali moram biti iskren da sam danas jako ponosan, posebno kada sam vidio ovu kolonu vojnika i hrvatskih policajaca. Podsjetili su me na mog pokojnog oca koji je nosio takvu uniformu", rekao je Gubina. 

18.11.2025.
12:27
danas.hr
Davor BožinovićKolona SjećanjaDan SjećanjaVukovar
