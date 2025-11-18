FREEMAIL
'DOKUMENTI SU PREDANI' /

Turudić: 'U Hrvatskoj je obustavljena istraga protiv osumnjičenog za ubojstvo Nicoliera'

Turudić: 'U Hrvatskoj je obustavljena istraga protiv osumnjičenog za ubojstvo Nicoliera'
Foto: Rtl Danas

'Srbija ga je odbila predati Hrvatskoj, stoga smo morali prekinuti istragu', rekao je Turudić

18.11.2025.
12:40
Ljubiša Prica
Rtl Danas
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je u utorak da je u Hrvatskoj obustavljena istraga protiv osobe za koju se sumnja da je ubila hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean Michela Nicoliera na Ovčari, a svi dokumenti u vezi s tim ratnim zločinom dostavljeni su Francuskoj.

Podsjetio je kako postoji osnovana sumnja da je Jean Michela Nicoliera likvidirao Spasoje Petković, nadimkom Štuka, koji se nalazi u Srbiji. "Međutim, Srbija ga je odbila predati Hrvatskoj, stoga smo morali prekinuti istragu'', rekao je Turudić iz Kolone sjećanja u Vukovaru.

Ratni zločin ne zastarijeva

Glavni državni odvjetnik naglasio je da ratni zločin ne zastarijeva, i može ga goniti svatko i svugdje u svijetu,  pa tako i Francuska čiji je Nicolier bio državljanin

''Dostavili smo kolegama iz Francuske svu dokumentaciju, sve što imamo u vezi s tim. Ostvarili smo jako dobru suradnju s njima i voljeli bismo da oni imaju više sreće'', rekao je Turudić.

Nakon što su krajem listopada na Ovčari ekshumirani  i identificirani posmrtni ostaci hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean Michela Nicoliera, Turudić je istaknuo da DORH nastavlja raditi na procesuiranju svih ratnih ratnih zločina na području Vukovara i cijele Hrvatske.

''Svakog tjedna, svakog mjeseca smo na Petrovačkoj doli gdje su posmrtni ostaci 36 osoba, a očekuje se da će ih biti nađeno još desetine'', rekao je državni odvjetnik.

Turudić: 'U Hrvatskoj je obustavljena istraga protiv osumnjičenog za ubojstvo Nicoliera'