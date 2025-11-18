FREEMAIL
POTVRDIO GRADONAČELNIK VUKOVARA /

Stigla prva brojka! Evo koliko je ljudi bilo danas u Koloni sjećanja

Ovogodišnju kolonu sjećanja predvodile su žene, braniteljice, ratnice, sanitarke, Hrvatice iz Vukovara koje su u Domovinskom ratu dale nemjerljiv udio

18.11.2025.
16:47
danas.hr
Mia Slafhauzer /pixsell
Kao i svake godine 18. studenog Vukovar je ispunilo mnoštvo ljudi pristiglih iz cijele Hrvatske i susjednih prijateljskih zemalja koji dođu odati počast žrtvama Domovinskog rata i gradu koji je odolijevao napadima više od tri mjeseca.

Ovogodišnju Kolonu sjećanja predvodile su žene, braniteljice, ratnice, sanitarke, Hrvatice iz Vukovara koje su u Domovinskom ratu dale nemjerljiv udio.

U Vukovar su stigle i izaslanstva Vlade i Hrvatskog sabora na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, dok predsjednik Republike Zoran Milanović nije bilo zbog zdravstvenih tegoba.

U Koloni sjećanja i ove će godine koračali su mladi u bijelim majicama s imenima poginulih i nestalih vukovarskih branitelja i braniteljica.

Prema procjenama Grada Vukovara danas je u Koloni sjećanja bilo 125.000 ljudi, rekao je gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček za RTL Danas.

POGLEDAJTE VIDEO: Dostojanstvena Kolona sjećanja i dirljive priče: Hrvatska se poklonila Gradu heroju

Kolona SjećanjaVukovarMarijan PavličekBrojka
