FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOCIJE U VUKOVARU /

Dostojanstvena Kolona sjećanja i dirljive priče: Hrvatska se poklonila Gradu heroju

Ljudi iz svih krajeva Hrvatske stigli su u Vukovar kako bi obilježili 34.-u godišnjicu stradanja grada. Kolonu sjećanja predvodile su vukovarske heroine zajedno s obiteljima poginulih, nestalih i preminulih branitelja. Od vukovarske bolnice u koloni dugoj pet i pol kilometara krenuli su prema Memorijalnom groblju kako bi se prisjetili i odali počast poginulim braniteljima i civilima. 

Ekipa RTL-a Danas i sama je prošla Kolonom sjećanja i razgovarala s ljudima. 

'Emotivne su to i dirljive priče. Ljudi iz svih krajeva Hrvatske došli su odali počast Gradu heroju. Sama kolona protekla je mirno i dostojanstveno, kretala se bez većih zastoja. Na Memorijalnom groblju premijer, predsjednik Sabora i ministri položili su vijence, a nakon mise slijedi polaganje vijenaca na Ovčari', istaknula je RTL-ova reporterka iz Vukovara 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
18.11.2025.
13:53
Dajana Šošić
VukovarKolona SjećanjaDomovinski RatDan Sjećanja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx