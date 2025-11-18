Dostojanstvena Kolona sjećanja i dirljive priče: Hrvatska se poklonila Gradu heroju

EMOCIJE U VUKOVARU /

Ljudi iz svih krajeva Hrvatske stigli su u Vukovar kako bi obilježili 34.-u godišnjicu stradanja grada. Kolonu sjećanja predvodile su vukovarske heroine zajedno s obiteljima poginulih, nestalih i preminulih branitelja. Od vukovarske bolnice u koloni dugoj pet i pol kilometara krenuli su prema Memorijalnom groblju kako bi se prisjetili i odali počast poginulim braniteljima i civilima.

Ekipa RTL-a Danas i sama je prošla Kolonom sjećanja i razgovarala s ljudima.

'Emotivne su to i dirljive priče. Ljudi iz svih krajeva Hrvatske došli su odali počast Gradu heroju. Sama kolona protekla je mirno i dostojanstveno, kretala se bez većih zastoja. Na Memorijalnom groblju premijer, predsjednik Sabora i ministri položili su vijence, a nakon mise slijedi polaganje vijenaca na Ovčari', istaknula je RTL-ova reporterka iz Vukovara