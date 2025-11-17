Izmiču li nam stvari izvan kontrole? Sve dogovorili preko Snapchata, stručnjaci: 'Postoji taj fenomen'

Splitska policija u nedjelju je uvečer kod jedne splitske škole prekinula masovnu tučnjavu učenika u dobi od 13 i 14 godina koju su dogovarali preko društvene mreže Snapchata. Odmah su priveli njih 29, a obaviješten je i Centar za socijalnu skrb.

Mjesto obračuna bilo je igralište kod osnovne škole, a dogovore su učenici dviju škola vodili na Snapchatu.

Eskalaciju nasilja prekinula je policija, a 60-ak dječaka u dobi od 13 i 14 godina razbježalo se. Tino Milat, službenik za odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske, rekao je: "Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici upućeni su na mjesto događaja te su samo svojom pojavom spriječili daljnju eskalaciju. Masa se razbježala. Sveukupno je 29 privedenih maloljetnika, od čega je utvrđeno da je osam sudjelovalo u tučnjavi ili organizaciji samog događaja."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ono što brine stručnjake je organizirani dogovor za tučnjavu preko društvene mreže i velik broj promatrača. Dječja psihologinja Žana Pavlović kaže:

"Snapchat je nešto njima svakodnevno – mreža koja im je popularna i draga, pa se sad puno toga radi preko društvenih mreža, pa i dogovori. Ono što je opasno zapravo je da je to organizirano, dogovoreno. Ajde, kad se potuku, pa možemo reći da je bilo u afektu, ali ovo je dogovoreni meč, dogovorena tučnjava koja će uzeti maha ako se ozbiljnije ne počnemo baviti nasiljem."

Raste digitalno nasilje

Što se tiče digitalnog nasilja, ono je u Hrvatskoj u porastu, upozorava stručnjak za sigurnost Tonći Prodan:

"Postoji fenomen promatrača – djeca stoje i promatraju, snimaju i dijele na mrežama – a malo tko se usudi zaustaviti nasilje ili nisu skloni to prijaviti pa da se to zaustavi."

Kontaktirali smo ravnateljice škola iz kojih su učenici koji su sudjelovali u tučnjavi. Jedna nije odgovarala na pozive, a druga je rekla da nema saznanja o događaju.

Splićani su se zabrinuli oko ovog slučaja.

Petar nam kaže: "Ovdje je prišlo sve granice što se tiče toga baš ova škola. Uvik se tuku, iživljavaju, uvik nešto rade, ne iđu u školu."

Miranda je također zabrinuta: "Uvijek su djeca igrala, družila se, bilo je svađa, ali sve je to bilo pod kontrolom. Možda te društvene mreže treba više kontrolirati."

A Anamarija kaže da pomoći – nema: "Mislim da tu ne možemo previše utjecati, ako utječemo na svoje dite opet ono ide u školu i završi u epidemiji tog ludila, tako da mislim da će biti sve gore."

Istraga traje

S obzirom na dob privedenih maloljetnika, još se ne zna hoće li ići prekršajne prijave za remećenje reda i mira. No, policija provodi istragu i utvrđuje postoji li kaznena odgovornost roditelja.https://net.hr/tema/drustvene-mrezet, službenik za odnose s javnošću splitsko-dalmatinske policije, kaže: "Također se vrše provjere vezano za odgovornost samih roditelja, kaznena odgovornost vezano za domenu povrede prava djeteta i zanemarivanja svojih obveza."

Tek manji dio privedenih sudjelovao je u tučnjavi, a veći dio okupljenih – njih 50-ak – sve je promatrao. O ponašanju svih maloljetnika koje je sinoć zatekla policija obaviješten je Hrvatski zavod za socijalni rad.