Prije nekoliko mjeseci snimila unutrašnjost Vjesnika: 'Ovako je izgledao Černobil'

Zastupnica Marija Selak Raspudić na svom je profilu objavila fotografije unutrašnjosti zgrade Vjesnika gdje se, kako kaže, igrom slučaja zatekla prije nekoliko mjeseci.

"Ostavljena, napuštena, oronula, nekada kultna zgrada. Prizori svjesne i namjerne zapuštenosti", napisala je Selak Raspudić uz objavu.

Usporedila je zgradu Vjesnika s prostorijama u Černobilu, kazavši da je jedina razlika što su ljudi Černobil napustili u panici.

Foto: Facebook/marija Selak Raspudić

"A Vjesnik? U njemu kao da je vrijeme stalo, kao da je neki hitan redakcijski sastanak na jednom od katova jer pisaća mašina je još uvijek tu, zajedno s hrpetinom nervozno razbacanih papira. Na drugim pak katovima kao da je netko provalio u potrazi za dosjeima kojih se dokopalo neko spretno piskaralo razotkrivajući gradsku mafiju...", nastavlja.

Foto: Facebook/marija Selak Raspudić

Dodaje i da je 'zadnje što biste pomislili' da je netko svjesno dozvolio ovakav nered i propadanje.

Foto: Facebook/marija Selak Raspudić

"Simbol Zagreba nije uništio požar, on je odavno uništen nebrigom vlasti, a sada ćemo tek s njega otpuhnuti pepeo, nažalost ovoga puta ne samo metaforički. Građani neka vide, i znaju, a moje pitanje ostaje samo jedno: „Koliko je još takvih sličnih prostora i što se skriva iza njihovih vrata? Treba li i njih vatra očistiti ili će netko ipak nešto poduzeti?“, zaključuje Selak Raspudić u objavi.

