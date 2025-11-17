FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOBITEL OTKRIO UŽASE /

Pedofil u Rijeci mamio djevojčice, slao im slike spolovila i nagovarao na intimne odnose

Pedofil u Rijeci mamio djevojčice, slao im slike spolovila i nagovarao na intimne odnose
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Njegove žrtve su djevojčice u dobi od 12, 13 i 14 godina

17.11.2025.
12:28
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tridesetogodišnji predator završio je iza rešetaka u Rijeci zbog sumnje da je preko aplikacije stupao u kontakt s djevojčicama između 12 i 14 godina, tražio od njih da mu pošalju fotografije svoga tijela, slao im eksplicitne fotografije te predlagao da se nađu, upoznaju i imaju spolni odnos. 

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci poslao ga je u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedokinje, odnosno ukupno šest maloljetnih žrtava. 

Burin prenosi da mu se na teret stavljaju kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mamljenjem djece za zadovoljenje spolnih potreba te upoznavanje djece s pornografijom od siječnja prošle godine do veljače ove godine.

 

Tražio da se sastanu 

Riječ je, navodno, o električaru rodom iz Karlovca koji živi u Vrbovskom. 

Njegove žrtve su djevojčice u dobi od 12, 13 i 14 godina. 

Djevojčicama se javljao putem društvene mreže Snapchat gdje im je slao poruke lascivnog sadržaja iako je znao da su maloljetne. Slao im je fotografije svog spolovila, tražeći da učine isto, i predlagao intimne susrete. 

Druge je mamio i poticao na snimanje dječje pornografije i tražio da snimaju svoje intimne dijelove tijela. 

Djevojčice se s nim nisu sastale, no kod njih je izazvao strah, sram i uznemirenost. 

U njegovom mobitelu pronađeni su inkrimiirajući sadržaji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Više od 500 žrtava pedofilije ove godine u Hrvatskoj, predator iz Rijeke dodatno šokirao stručnjake

Crna KronikaPedofilDječja Pornografija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MOBITEL OTKRIO UŽASE /
Pedofil u Rijeci mamio djevojčice, slao im slike spolovila i nagovarao na intimne odnose