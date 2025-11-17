Pedofil u Rijeci mamio djevojčice, slao im slike spolovila i nagovarao na intimne odnose

Tridesetogodišnji predator završio je iza rešetaka u Rijeci zbog sumnje da je preko aplikacije stupao u kontakt s djevojčicama između 12 i 14 godina, tražio od njih da mu pošalju fotografije svoga tijela, slao im eksplicitne fotografije te predlagao da se nađu, upoznaju i imaju spolni odnos.

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci poslao ga je u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedokinje, odnosno ukupno šest maloljetnih žrtava.

Burin prenosi da mu se na teret stavljaju kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mamljenjem djece za zadovoljenje spolnih potreba te upoznavanje djece s pornografijom od siječnja prošle godine do veljače ove godine.

Tražio da se sastanu

Riječ je, navodno, o električaru rodom iz Karlovca koji živi u Vrbovskom.

Njegove žrtve su djevojčice u dobi od 12, 13 i 14 godina.

Djevojčicama se javljao putem društvene mreže Snapchat gdje im je slao poruke lascivnog sadržaja iako je znao da su maloljetne. Slao im je fotografije svog spolovila, tražeći da učine isto, i predlagao intimne susrete.

Druge je mamio i poticao na snimanje dječje pornografije i tražio da snimaju svoje intimne dijelove tijela.

Djevojčice se s nim nisu sastale, no kod njih je izazvao strah, sram i uznemirenost.

U njegovom mobitelu pronađeni su inkrimiirajući sadržaji.

