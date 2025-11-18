Na terenu više od 60 vatrogasaca, strašan požar u Zagrebu: 'Širi se putem konstrukcijskih otvora...'

Strašan požar izbio je večeras malo poslije 23 sata u Zagrebu.

Vjesnikov neboder krenuo je goriti, a vatrogasci od građana dobili dojavu o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova.

Dojavu su zaprimili u 23.08 sati, a vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije.

Jembrih: 'Zatraženo uključivanje dodatnih snaga'

"Požar se širi vertikalno te zahvaća više katova i krovište, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike. Na terenu je trenutačno 16 vozila s 44 vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb te četiri vozila i 9 vatrogasaca iz DVD postrojbi", potvrdio nam je Siniša Jembrih iz JVP Zagreb.

Sve prati i novinarka net.hr-a Katarina Dimitrijević Hrnjkaš koja se nalazi na terenu.

"Potpuno je otvoren plamen na vrhu, a popucala su i sva stakla sa zapadne strane nebodera. Čuje se kako se jako lomi staklo. Požar se proširio na nekoliko katova zgrade. Blokirana je Slavonska avenija u smjeru istoka, a vatrogasna vozila još dolaze. Baš izgleda gadno", izvještava.

"Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", poručio je Jembrih.

