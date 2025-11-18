FREEMAIL
JAKO LOŠA SITUACIJA /

Na terenu više od 60 vatrogasaca, strašan požar u Zagrebu: 'Širi se putem konstrukcijskih otvora...'

Na terenu više od 60 vatrogasaca, strašan požar u Zagrebu: 'Širi se putem konstrukcijskih otvora...'
Foto: Net.hr

'Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama', poručio je Jembrih

18.11.2025.
1:17
Jakov SedlarKatarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
Strašan požar izbio je večeras malo poslije 23 sata u Zagrebu.

Vjesnikov neboder krenuo je goriti, a vatrogasci od građana dobili dojavu o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. 

Dojavu su zaprimili u 23.08 sati, a vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije.

Sve najnovije informacije pratite OVDJE

Jembrih: 'Zatraženo uključivanje dodatnih snaga'

"Požar se širi vertikalno te zahvaća više katova i krovište, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike. Na terenu je trenutačno 16 vozila s 44 vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb te četiri vozila i 9 vatrogasaca iz DVD postrojbi", potvrdio nam je Siniša Jembrih iz JVP Zagreb. 

Sve prati i novinarka net.hr-a Katarina Dimitrijević Hrnjkaš koja se nalazi na terenu. 

"Potpuno je otvoren plamen na vrhu, a popucala su i sva stakla sa zapadne strane nebodera. Čuje se kako se jako lomi staklo. Požar se proširio na nekoliko katova zgrade. Blokirana je Slavonska avenija u smjeru istoka, a vatrogasna vozila još dolaze. Baš izgleda gadno", izvještava.

"Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", poručio je Jembrih.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašna buktinja u Zagrebu, gori Vjesnikov neboder

