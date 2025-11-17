Drama u Slavoniji! Potukli se strani radnici: 'Izboli su se Nepalci, jedan je bio krvav na podu...'

U noći na ponedjeljak u naselju Kolonija na području Slavonskog Broda izbila je tučnjava između više muškaraca u kojoj je jedan od njih zadobio ubodne rane. Kako 24sata neslužbeno doznaje, ozlijeđeni muškarac imao je ozljede opasne po život, no, nakon operacije u slavonskobrodskoj bolnici njegovo zdravstveno stanje je za sada stabilno.

"Policija je odmah po dojavi pokrenula istragu, za sada možemo reći da se radi o o više stranih državljana. Veći broj od njih je uhićen i priveden u policiju, a tijekom dana će biti nastavljen daljnji očevid", potvrdili su za 24sata iz PU brodsko-posavske.

U samo nekoliko minuta u Ninskoj ulici na Koloniji izbio je kaos. Sve se pretvorilo se u kaotičnu potjeru kroz dvorišta, ulicu i krovove, saznaje 035 portal. Prema svjedočenjima mještana, skupina stranih radnika sukobila se u večernjim satima na području Ninske ulice i prilaza prema Dječjem vrtiću. Cijeli kvart probudio se uz zvuke vike, sirena i policijskog trčanja kroz ulice.

Potpuni metež zahvatio cijeli kvart

Jedna stanovnica opisala je prizore koje je vidjela. "Samo sam vidjela policiju kako viču i trče. Kad sam prišla bliže, jedan je bio krvav na podu, ostali su pobjegli. Druga mještanka, koja živi u neposrednoj blizini, tvrdi kako je situacija eskalirala u nekoliko minuta, a potpuni metež zahvatio je cijeli kvart. Bježali su kroz dvorišta, bilo ih je desetak do dvanaest. Četiri policijske patrole su ih tražile. Kod nas su se popeli na krov. Suprug i susjed jednog su uspjeli uloviti", ispričala je.

Dio stanovnika odmah je počeo upozoravati druge roditelje preko Facebook grupa, navodeći da su se strani radnici međusobno izboli te da djeca i ljudi trebaju biti oprezni. "Pazite sebe i djecu, prije koji sat su se izboli Nepalci na Koloniji", upozorila je jedna članica grupe.

Istraga je u tijeku, a više detalja bit će poznato po završetku iste, navode iz PU brodsko-posavske.

