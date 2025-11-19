Večeras na VOYO novi Dosje Jarak: Autori otkrili sve o pljački stoljeća u Hrvatskoj

INTRIGANTNA EPIZODA /

Pljačka stoljeća je tema nove epizode serijala Dosje Jarak. U fokusu im je intrigantna pljačka koja se događala u 80-im godinama prošlog stoljeća.

Iz Nacionalne sveučilišne biblioteke, ali i knjižnice Zagrebačke nadbiskupije, tijekom šestogodišnjeg je perioda ukradeno više od 1300 neprocjenjivo vrijednih knjiga, starih i preko 400 godina. Mnoge od njih su bile jedini primjerci koji su postojali u zemlji.

Mozak cijele operacije bio je 18-godišnji Aleksandar Milles koji se nije zadovoljio samo prodajom knjiga za astronomske iznose, već ih je i sakatio i iz njih izrezivao vrijedne karte i grafike, a nad vjerskim knjigama izvodio i okultne rituale.

Rekao je da mu je krajnji cilj bio podmetnuti požar biblioteke s preko dva i pol milijuna knjiga, ali i spaliti pisani trag o korijenima katoličke crkve u Hrvatskoj.

U studiju RTL Danasa gostovali su autori nove epizode Dosjea Jarak Dario Todorović i Andrija Jarak