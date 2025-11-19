FREEMAIL
SVE STOJI

Prometni kaos u Zagrebu: 'Nikad veću gužvu nisam vidjela! Stojimo'

Nakon jutarnje gužve koja je mnogim Zagrepčanima bila najveća koju su ikad iskusili u metropoli, neki su putovali od Rudeša do Maksimira sat i 40 minuta, a slična situacija se počela događati i u poslijepodnevnim satima kada su ljudi počeli odlaziti s posla kući. 

- Nikad veću gužvu nisam vidjela, vozim se već pola sata od Selske prema Vukovarskoj i nisam još do Trešnjevačkog placa stigla. Stojimo! - javila se ogorčena čitateljica Net.hr-a. 

Čini se kako će ovakve gužve potrajati još nekoliko dana. Podsjetimo, zbog požara u Vjesnikovom neboderu policija je zatvorila dio Slavonske avenije, jedne od najvažnijih prometnica u Zagrebu koja povezuje istok i zapad Zagreba i tako će biti i idućih dana.

19.11.2025.
16:47
danas.hr
PrometZagrebPrometni Kolaps
