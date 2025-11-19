Još uvijek se dimi iz Vjesnika: Pogledajte kako vatrogasci izvana gase požar na 6. katu nebodera

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ČEKAJU SE STATIČARI /

Neboder Vjesnika u Zagrebu izgorio je u velikom požaru koji je izbio u ponedjeljak navečer. Promet okolnim ulicama je zatvoren.

Na terenu su i jutros policija i vatrogasci koji dežuraju, a promet Slavonskom avenijom prema istoku te podvožnjak ispod Savske potpuno je zatvoren.

Reporterka RTL-a Danas Iva Vukšić snimila je kako vatrogasci na ljestvama izvana gase požar na 6. i 7 katu zgrade.

