Snijeg i olujni vjetar stvaraju probleme: Brojne ceste zatvorene, upaljen crveni meteoalarm

Zabilježeni su problemi na cestama diljem zemlje uzrokovani snijegom i jakim udarima vjetra. Brojne su ceste zatvorene, a prema DHMZ-u, ostatak dana će biti oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Za riječku regiju je upaljen crveni meteoalarm.

Na Jadranu će mjestimice pasti kiša, a u Dalmaciji jači pljuskovi s grmljavinom. Diljem obale je moguć snijeg nošen vjetrom koji je na dijelovima Jadrana i orkanski.

Na kopnu se očekuje nastavak susnježice te snježnog pokrivača, koji će u gorju biti deblji.

Pratite tijek događaja:

Prizori snijega iz Like

15.00 - U Lici je snijeg počeo padati još jučer, kako je bilo najavljeno. Ove je godine zima stigla nešto ranije, ali su dežurne službe spremne na zimske uvjete.

Snijeg zabijelio Moslavinu

14.55 - Čitateljica nam je poslala snimku snijega u Moslavini.

"Ugodno nas je iznenadio snježni pokrivač prije izleta u moslavačku vinariju, ali zaista nismo očekivali ovakvu zimsku idilu! Prava mećava!", kazala nam je.

Upozorenje HAK-a

14.50 - Iz HAK-a su upozorili vozače na skliske kolnike, moguću poledicu, odrone, ali i orkanske udare vjetra.

Zbog zimskih uvjeta i dalje je zatvoren promet za kamione iz unutrašnjosti prema moru i obratno. Upozorili su i da se zbog odrona na Jadranskoj magistrali u mjestu Brela, vozi se jednim trakom naizmjenice uz privremenu prometnu signalizaciju.

Zbog jakih olujnih vjetrova zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje te Paški Most. Zatvorena je i Jadranska magistrala (DC8) između

Senja i Svete Marije Magdalene, kao i državne ceste Maslenica-Zaton Obrovački i Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin.

Građani uživaju na Sljemenu

14.40 - Na zagrebačkoj Medvednici jutros je u 7 sati izmjereno 17 centimetara snijega, a najviše je snijeg zabilježeno na Sljemenu pa su mnogi građani odlučili ondje provesti subotu.

Na Krčkom mostu se prevrnuo kamper

14.35 - U prevrtanju kampera na Krčkom mostu ozlijeđeno je dvoje talijanskih državljana, potvrdili su nam iz PU primorsko- goranske.

Talijani su na parkiralištu, u smjeru Rijeke, čekali da prestane zabrana prometovanja Krčkim mostom koja je na snazi zbog orkanskog vjetra.

Zbog jakog naleta vjetra, kamper se prevrnuo na parkiralištu, a ozlijeđeni su prevezeni u KBC Rijeka. Više o tome čitajte OVDJE.

Kaos na jugu države

14.25 - Na brzoj cesti Solin-Klis i dionica Klis- Dugopolje vladao je pravi kaos zbog nepripremljenih vozača. Mnogi su vozači zanemarili upozorenja o dolasku hladnije fronte pa su na put krenuli s ljetnim gumama. Na društvenim mrežama Crometea objavili su video s naslovom "Godišnje okupljanje ljubitelja ljetnih guma - tik do Splita".

Iz policije su objavili da su u 11:55 zatvorili brz cestu u smjeru Solin - Klis radi uklanjanja više vozila koja su ostala zaustavljena na kolniku.

Zabijelilo se diljem zemlje

14.15 - Snježne pahulje od jutros padaju diljem Hrvatske, vozači u Zagrebu ujutro su morali čistiti prvi snijeg ove zime. Prizore zimske idile pogledajte OVDJE.

