KAOS ZBOG BURE /

Užas na Krčkom mostu: Orkanski vjetar prevrnuo kamper, dvoje ljudi ozlijeđeno!

Užas na Krčkom mostu: Orkanski vjetar prevrnuo kamper, dvoje ljudi ozlijeđeno!
Foto: Čitatelj Net.hr-a

Talijani su na parkiralištu, u smjeru Rijeke, čekali da prestane zabrana prometovanja Krčkim mostom koja je na snazi zbog orkanskog vjetra

22.11.2025.
10:56
Tesa Katalinić
Čitatelj Net.hr-a
U prevrtanju kampera na Krčkom mostu ozlijeđeno je dvoje talijanskih državljana, potvrdili su nam iz PU primorsko- goranske.

Talijani su na parkiralištu, u smjeru Rijeke, čekali da prestane zabrana prometovanja Krčkim mostom koja je na snazi zbog orkanskog vjetra. 

Zbog jakog naleta vjetra, kamper se prevrnuo na parkiralištu, a ozlijeđeni su prevezeni u KBC Rijeka. 

Užas na Krčkom mostu: Orkanski vjetar prevrnuo kamper, dvoje ljudi ozlijeđeno!
Foto: Čitatelj Net.hr-a

U tijeku je očevid, nakon kojeg će biti dostupno više informacija, kao i težina ozljeda Talijana. 

Čitatelj koji nam je poslao fotografije rekao je da ih je policija vratila s mosta.

"Ne daju nam da se zadržavamo tamo. Vjetar nam diže automobil", rekao je čitatelj. 

Užas na Krčkom mostu: Orkanski vjetar prevrnuo kamper, dvoje ljudi ozlijeđeno!
Foto: Čitatelj Net.hr-a

Snijeg i orkanski vjetar stvaraju probleme

Diljem zemlje iz HAK-a su izdali upozorenja vozačima zbog orkanskog vjetra i snijega. 

Zbog olujnog vjetra za sav promet je zatvorena autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja).

Zatvorena je i Jadranska magistrala(DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene. Krčki i Paški most također su zatvoreni, kao i županijska cesta Sveti Juraj - Krasno. 

POGLEDAJTE VIDEO: Prevrnuti brodovi: Pogledajte prizore kaosa iz Splita

KAOS ZBOG BURE /
Užas na Krčkom mostu: Orkanski vjetar prevrnuo kamper, dvoje ljudi ozlijeđeno!