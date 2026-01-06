Kći Tomislava Ivčića obilježila poseban dan nikad viđenom fotografijom: 'Uvijek si tu, tata'

Poznata hrvatska novinarka i urednica Izabela Vrtar na posebno je emotivan način obilježila dan koji bi bio 73. rođendan njezinog pokojnog oca, glazbene legende Tomislava Ivčića.

Na svom Instagram profilu podijelila je dirljivu uspomenu iz djetinjstva, crno-bijelu fotografiju na kojoj pleše s ocem, a koja je izazvala lavinu emocija među njezinim pratiteljima i podsjetila na neizbrisiv trag koji je Ivčić ostavio.

Fotografija prikazuje prisan trenutak između oca i kćeri, a Izabela ju je popratila jednostavnom, ali iznimno snažnom porukom: "Uvijek si tu. Tata".

Uz poruku je dodala i prigodne oznake #rođendan i #tomislavivcic, jasno dajući do znanja povod ove objave. Crno-bijela estetika fotografije dodatno naglašava nostalgiju i bezvremensku prirodu ove uspomene, prikazujući mladu Izabelu u plesu s ocem koji je u tom trenutku zabilježen kao vječni čuvar sjećanja na njihovu povezanost.

Upravo je ta jednostavnost i iskrenost ono što je najviše dirnulo javnost, pokazujući kako sjećanja na voljene osobe žive zauvijek, neovisno o protoku vremena.

Čuvarica očeve ostavštine

Ova objava nije samo osobni trenutak sjećanja, već i nastavak Izabelinog kontinuiranog truda u očuvanju uspomene na lik i djelo Tomislava Ivčića.

Reakcije na njezinu objavu bile su iznimno dirljive i brojne. Pratitelji su u komentarima izražavali poštovanje i ljubav prema glazbeniku čije pjesme i danas odzvanjaju.

Komentari poput "Dragi naš Tomislav", "I dan danas moj najmiliji pjevac" i "Nas Tomislav Ivčić nikad zaboravljen" svjedoče o dubokom tragu koji je ostavio.

Također, mnogi su u komentarima primijetili i nevjerojatnu fizičku sličnost s ocem komentarom "Ista tata".

