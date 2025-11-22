Pravda je zadovoljena! Hukleku konačno dodjeljena bronca: 'Napokon sam dočekao'

SADA I SLUŽBENO /

Pravda za Ivana Hukleka. Hrvatski hrvač postao je osvajač brončane medalje s Olimpijskih igara u Tokiju. Više od četiri godine nakon održavanja postao je osvajač olimpijske medalje jer je Međunarodna sportska arbitraža jučer odbila žalbu srpskog predstavnika. Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma, ali kasnije je utvrđeno kako je srpski reprezentativac dva mjeseca prije održavanja igara manipulirao s davanjem uzorka urina na kontroli. Pravda je zadovoljena, a Hrvatska je dobila 60. olimpijsku medalju.