FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SADA I SLUŽBENO /

Pravda je zadovoljena! Hukleku konačno dodjeljena bronca: 'Napokon sam dočekao'

Pravda za Ivana Hukleka. Hrvatski hrvač postao je osvajač brončane medalje s Olimpijskih igara u Tokiju. Više od četiri godine nakon održavanja postao je osvajač olimpijske medalje jer je Međunarodna sportska arbitraža jučer odbila žalbu srpskog predstavnika. Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma, ali kasnije je utvrđeno kako je srpski reprezentativac dva mjeseca prije održavanja igara manipulirao s davanjem uzorka urina na kontroli. Pravda je zadovoljena, a Hrvatska je dobila 60. olimpijsku medalju. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
22.11.2025.
20:45
Sportski.net
Ivan HuklekOlimpijska MedaljaHrvanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx