'PET TEŽE OZLIJEĐENIH' /

Vozač kojeg su nogometaši Uskoka spasili iz gorućeg auta bori se za život

Prava drama na A1. Nogometaši Uskoka na povratku s gostujuće utakmice iz gorućeg automobila spašavali su putnike. Sve se dogodilo sinoć, nešto prije 22 sata na autocesti A1, kod čvora Rovanjska, u smjeru Splita.

Vozač je pokušao zaobići zaustavljeni autobus s nogometašima, pri čemu je na njega naletjelo vozilo sanitetskog prijevoza. Osobni automobil udario je u ogradu i zapalio se. Tada su u pomoć priskočila trojica i izvukli putnike. Dvije su putnice lakše ozlijeđene, a vozač s teškim opeklinama životno je ugrožen. 

22.11.2025.
17:22
RTL Danas
Prometna NesrećaAutocesta A1Gorući Automobil
