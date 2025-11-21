Poskupljenje dopunskog osiguranja bolan udarac za hrvatske građane: 'Onda ga neću ni imati!'

MJESEČNO 15 EURA /

U sustavu dopunskog zdravstvenog osiguranja sprema se značajna promjena: HZZO predlaže poskupljenje police za čak 70 eura godišnje. Cijena bi tako porasla sa sadašnjih 111,5 na 180 eura, što znači da bi mjesečni iznos umjesto 9,29 iznosio 15 eura. Riječ je o povećanju od oko 62 posto.

Mnoge građane ta je najava neugodno iznenadila. Bajram Ninaj poručuje da u tom slučaju ne planira platiti policu. Upravo je podmirio najnoviji račun, svjetan što bi poskupljenje značilo: “Onda neću imati dopunsko.” Više o poskupljenju dopunskog zdravstvenog osiguranja doznajte u prilogu Lucije Ptičar.