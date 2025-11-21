Europa promatra dok Putin i Trump komadaju Ukrajinu, Zelenski: 'Neću izdati svoj narod'

RAT NA PREKRETNICI /

Rat u Ukrajini ne popušta, a istodobno Kijev se suočava s pojačanim pritiscima da prihvati američki mirovni plan u 28 točaka - koji uključuje niz uvjeta neprihvatljivih za ukrajinsko vodstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje - predložit će "alternative" planu Trumpove administracije.

"Ovo je jedno od najtežih razdoblja u našoj povijesti. Pritisak na Ukrajinu je sad veći nego ikad. Ukrajina je pred jako teškom odlukom. Ili ćemo izgubiti dostojanstvo ili ćemo izgubiti ključnog partnera. Ili ćemo izabrati teških 28 točaka ili ćemo se suočiti s najtežom zimom i još većim opasnostima", kazao je Zelenski.

Upravo bi plan Donalda Trumpa prisilio Kijev da se odrekne dodatnog teritorija na istoku, ograniči veličinu svoje vojske na 600 tisuća vojnika i pristane da se nikada neće pridružiti NATO-u. Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.