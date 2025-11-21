Većina Hrvata misli da je Laura Gnjatović zaslužila bolji plasman na Miss Universeu: 'Namještaljka!'

PITALI SMO VAS /

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović ušla je među 30 najboljih na 74. izboru za Miss Universe u Bangkoku, čime je ostvarila jedan od najboljih plasmana Hrvatske posljednjih godina.

Pobjednica ove godine je Fátima Bosch iz Meksika, koja se prije natjecanja našla u središtu skandala kada ju je izvršni direktor natjecanja verbalno napao i nazvao ju 'glupom'. Djetinjstvo joj je bilo obilježeno vršnjačkim nasiljem zbog disleksije i ADHD-a, a na natjecanje je došla bez ikakvog prethodnog iskustva. Evo što je naša Laura poručila nakon izbora.

"Ljudi dragi, ostvarili smo plasman... Nemate pojma koliko sam sritna - top 30... Nema veze. Top 30! Svi znaju tko je Hrvatska virujte mi dobila sam već 6 i pol milijuna poruka! Preponosna sam, presretna", kazala je Laura Gnjatović.

U našoj Temi dana pitali smo vas: 'Je li Laura Gnjatović zaslužila bolji plasman na izboru za Miss Universe?' Ksenija Blažević na Facebook stranici Net.hr-a piše: "I ptice na grani znaju da je namještaljka u pitanju. Koliko uopće ima smisla slati natjecateljicu? Da su države solidarne pa lagano bojkot narednih godina. Nije samo naša zemlja oštećena bilo je još puno ljepših cura od Meksikanke. Ponos i čast nam nikada nitko uzeti ne može." Više doznajte u prilogu. Pogledajte video.