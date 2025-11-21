Otkriveno kako je došlo do požara Vjesnika: Sve je počelo zbog TikToka?

OGLASIO SE ODVJETNIK /

Policija je otkrila tko je i kako izazvao požar u Vjesnikovom neboderu. Nakon što su jučer ujutro izvijestili da su uhitili jednog 18 - godišnjaka, danas je uhićen još jedan. Obojicu sumnjiče za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti i 10 godina zatvora.

Policija sumnja da su prije četiri dana u kasnim satima došli do zgrade Vjesnika, preskočili ogradu i ušli u neboder, navodno zbog TikTok izazova. Zajedno s još jednim maloljetnikom se popeli na 15. kat gdje ih je dočekalo još dvoje maloljetnika.

Požar je, kažu iz policije, izazvan upaljačem jer je prvoosumnjičeni najprije zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a nakon toga je drugoosumnjičeni zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio nakon čega je došlo do širenja požara što je izazvalo materijalnu štetu velikih razmjera. Za obojicu tužiteljstvo traži istražni zatvor. A o tome će se odlučivati večeras.