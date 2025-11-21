Bugari ostaju bez valute koju koriste 140 godina: U Sofiji smo provjerili cijene i raspoloženje

EURO PRED VRATIMA /

Dobro došli u Bugarsku, obećanu zemlju za... pa, kako stvari danas stoje, ni za koga. Osim možda za mlade iz Srbije, kako kaže umjetna inteligencija.

Jer, zamislite da živite u zemlji koja se stalno vuče po europskom statističkom dnu, hoćete po BDP-u, po plaćama, po kupovnoj moći, po kvaliteti života. E, to je bugarska svakodnevica već godinama. I evo, upravo i njima stiže Advent, ove godine će biti zadnji bez eura.

Da, Bugari su u situaciji u kojoj smo mi bili prije točno tri godine, broje zadnje dane sa starom valutom koju imaju već više od 140 godina, od 1880. Još samo 41 dan, do Nove godine. Nije im bilo teško preračunavati cijene kao nama s kunom, lev je gotovo točno upola slabiji od eura. Ali kako je bilo i kod nas, cijene se uoči uvođenja već mijenjaju.

Cijene u Sofiji

Kako je kišni dan u Sofiji, došli smo prvo na najstariju tržnicu u gradu, kako bismo provjerili kako se kreću cijene onoga što ljudi najčešće kupuju. I bome, tu se o cijenama može i pregovarati s prodavačima, ali i bez toga ćete proći bolje nego na Dolcu ili splitskom Pazaru.

Zahvaljujući nešto višoj domaćoj proizvodnji, i nešto nižoj inflaciji u ovom trenutku, cijene na tržnicama su uglavnom 30 do 50 posto niže nego u Hrvatskoj, ali rastu već sada. Kilogram jabuka košta 1,80 €, to je skoro kao u Zagrebu, a sve cijene su već izražene u obje valute, dakle i u levima, 5 leva je kila ogromnog mladog luka, u eurima 2,55. Recimo, banane u Zagrebu koštaju otprilike 1,50 €, ovdje su 1,60 leva, dakle skoro duplo jeftinije, iako su iste one uvozne, kao u Zagrebu.

I kao i u Hrvatskoj u ovo vrijeme krajem 2022., glavna je priča koliko će sve koštati kad im s Novom godinom stigne euro. Ofelija ne želi ni razmišljati o tome, boji se da će biti puno gore, Margarita se ne boji, kaže da cijene rastu već sada, i prije eura. Simeon pak misli da će poskupjeti neke usluge, poput frizera ili taksija. A nitko od njih ne vjeruje da će zbog eura rasti plaće.

Više doznajte u prilogu Petra Panjkote.