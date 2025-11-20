Dopredsjednik udruge trgovine kritizirao proširenje liste zamrznutih proizvoda

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PORUKA VLADI /

Vlada je dodala još 30 proizvoda s ograničenim cijenama, pa je popularna lista proizvoda od prvog prosinca došla do brojke 100. Među njima su sada med, kiseli krastavci, namaz, kukuruz, smrznute lignje i smrznuti špinat.

Ministar gospodarstva obračunava se s kritičarima, a udruge potrošača otkrivaju probleme na policama zbog ove mjere.

Što o svemu kažu trgovci provjerili smo u razgovoru s Mirkom Budimirom, dopredsjednikom udruge trgovine u Udruzi poslodavaca