Bivši logoraši podsjetili na zvjerstva u Veleprometu: 'Najgore je bilo slušati krikove žena'

TUŽNA OBLJETNICA /

Hrvatska se sjeća 700 žrtava ubijenih prije 34 godine u logoru koji su JNA i srpska paravojska napravili u hangarima poduzeća Velepromet. U četvrtak je održan prigodni program, a potom i svečani mimohod od Memorijalnog groblja do Ovčare. Sve je prošlo s porukom djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja – Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga.

Hangari Veleprometa i danas svjedoče o groznom zločinu. Čuju se udarci, šamaranja i psovanja… Zvukovi udaranja i jaukanja… Ljudi zapomažu i dozivaju majke… Rafali prekidaju sve njihove muke.

Svim žrtvama danas je odana počast, a preživjeli prenose istinu o strašnim ubojstvima, mučenjima i silovanjima. „Bilo mi je najgore slušati jauke, krikove žena koje su bile vani, kroz ovaj prozor se to čulo, to je bilo strašno.“ kaže Dragan Švraka, zatočenik logora. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.