Počinje borba za svjetski tron: Pomlađena Hrvatska otvara SP protiv moćne Rumunjske

ZA PRVE BODOVE /

U četvrtak počinje borba za svjetski tron. Pomlađena Hrvatska kreće u borbu za prve bodove na Svjetskom prvesntvu protiv moćne Rumunjske. Budimo uz naše rukometašice. Sretno Hrvatska! Hrvatska - Rumunjska u četvrtak od 18 sati na RTL 2 i platformi Voyo. Potom slijede utakmice protiv Danske dva dana kasnije te Japana 1. prosinca. U drugi krug plasirat će se tri ekipe iz svake skupine.

Utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO.