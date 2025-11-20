Luka Karabatić za RTL Danas: 'Nikad neću zaboraviti što smo doživjeli od Hrvatske'

Poraz je sinoć upisao i PSG u derbiju s Barcelonom. Iako Parižani možda nisu moćni kao prethodnih godina, u novom klubu hrvatskog reprezentativca Matea Maraša ima poznatih lica. Jedno od njih je Luka Karabatić. Brat popularnijeg Nikole ekskluzivno za RTL Danas progovara o Maraševom potencijalu, rukometnoj budućnosti, ali i nadolazećem Europskom prvenstvu. Francuska brani zlato, ali Karabatić Hrvatskoj predviđa medalju.

Luka Karabatić. I Mateo Maraš. Čovjek koji je s Francuskom osvojio sve i Hrvat koji je ove godine osvojio prvu seniorsku medalju. Dijeli ih čak 13 godina, a spojio ih je PSG.

"Meni je stvarno bilo zadovoljstvo kad sam vidio da je potpisao za Pariz. Znamo kakav je on igrač, kakav potencijal ima. I eto, može biti jedan od najboljih desnih vanjskih na svijetu."

Braća Karabatić sinonim su za klub iz Pariza. Stariji i poznatiji Nikola ovdje je proveo devet najuspješnijih godina u karijeri. Umirovio se prošle godine, a Luka je do Maraševog dolaska ostao jedini igrač s ovih prostora."

"Uvijek smo imali neke Balkance, uvijek se pričao hrvatski, srpski... U zadnjih par godina nema ih puno. Sad imamo više Danaca, Šveđana tako da dobro je što sam ja tu, da može malo na našem popričati."

Luka je prvo rekao zbogom reprezentaciji. I to nakon Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj. Dres PSG-a još nije umirovio, a u klubu je cijelo desetljeće.

"Možda odigram još jednu sezonu. Nemam više što dokazivati, ali sam tu i pokušavam uživati što više mogu. I ako klub treba još malo pomoći, ja sam tu."

Utakmice Francuske i Hrvatske rukometni su klasici. Okršaji velikana o kojima se priča i danas. Sjećamo se bolnih poraza poput onog u finalu Svjetskog prvenstva 2009. u zagrebačkoj Areni. Ali, radije ćemo se sjetiti nestvarne pobjede Hrvatske u polufinalu Svjetskog prvenstva ove godine.

'Hrvatska je za mene nešto posebno'

Bila je to maestralna izvedba momčadi Dagura Sigurdssona i jedna od najboljih i najzrelijih utakmica ove generacije.

"Ja nikad ne zaboravljam poraze, a takve još manje. Ali, eto sad kad gledam na to godinu dana kasnije ipak je to bilo lijepo iskustvo. Iako smo izgubili, ja mislim da je to bila naj 'crazy' atmosfera koju sam ikad doživio. Stvarno nešto posebno."

Bila je to ujedno i predzadnja Karabatićeva utakmica u francuskom dresu u kojem je postao olimpijski pobjednik, dvostruki svjetski i dvostruki europski prvak.

"Znamo da je Hrvatska za mene nešto posebno. Tu mi je bila i mama i Niko je došao. Tako da je bilo nešto posebno, iako smo izgubili, uspjeli smo osvojiti to treće mjesto. To znači da je moje zadnje natjecanje ipak bilo nešto jako lijepo."

A što može Hrvatska nakon svjetskog srebra? Slijedi Europsko prvenstvo na kojem Francuska bez braće Karabatić brani zlato.

"Imam povjerenje u njihovu reprezentaciju i taj rezultat im daje puno samopouzdanja. Trebaju samo dalje raditi. Znamo kako to brzo može otići i u jednom i u drugom smjeru. Ali ja očekujem Hrvatsku među favoritima i za mene je njihov cilj polufinale najmanje."

Kada to izgovori rukometni velikan, onda se imamo pravo nadati. Kakva bi to priča bila da nakon Francuske europski tron preuzme Hrvatska.