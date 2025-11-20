Odvjetnik komentirao uhićenje mlađeg punoljetnika, evo što čeka osumnjičene u slučaju Vjesnik

ANTIĆ ZA RTL DANAS /

Zbog paljenja Vjesnikovog nebodera uhićena je jedna mlađa osoba. Kako doznaje novinarka RTL-a Danas, Ivana Ivanda Rožić, ipak nije riječ o maloljetnoj osobi, nego o mlađem punoljetniku, dakle o osobi koja ima između 18 i 21 godinu. Ono što se dosad zna jest da je on sa skupinom mladića i jednom djevojkom došao u neboder Vjesnika u ponedjeljak navečer.

"Postavlja se pitanje kako je moguće da su oni uopće ušli u zgradu Vjesnika? Jer, iako je riječ o loše staroj zgradi, derutnoj zgradi, tu i dalje postoji zaštitar, čak dva zaštitara i sve je očito jako dobro pokriveno s videonadzorom na koju ova skupina mladića očito nije računala. Snimke su dale korisna saznanja policiji.

Na policiji su bili na ispitivanju, dakle cijela skupina tih ljudi. Za jednom osobom, kako čujem, još uvijek se traga. Jedna osoba službeno je osumnjičena, a ostali će očito biti u svojstvu svjedoka", izvijestila je Ivanda Rožić u RTL-u Danas.

Odvjetnik za RTL Danas: 'Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti'

Neven Antić, odvjetnik i dugogodišnji tužitelj, čovjek s velikim iskustvom i branitelj jednog maloljetnika u slučaju tučnjave na Trgu bana Jelačića, za RTL Danas komentirao je slučaj Vjesnik.

„Ovdje bi se radilo o klasičnom počinjenju kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz članka 215. stavka prvog Kaznenog zakona, ali i o njegovu kvalificiranom obliku. Evidentno je da je šteta velikih razmjera, a Kazneni zakon određuje da je šteta velikih razmjera svaka koja prelazi nešto više od 80 tisuća eura,” pojašnjava Antić.

Dodaje da bi se moglo raditi i o teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. "Tu bi se radilo o kaznenom djelu iz članka 222. Kaznenog zakona, teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti za koje je propisana kazna zatvora od 1 do 10 godina", ističe. Više doznajte u prilogu.