Tiha i podmukla vrsta raka godišnje ubije 800 Hrvata

ZAHVAĆA SVE VIŠE MLADIH /

Rak gušterače prošle je godine u Hrvatskoj odnio gotovo 800 života, a samo 2020. u Europskoj uniji više od 132 tisuće.

Zbog alarmantnih brojki, Hrvatsko gastroenterološko društvo pokrenulo je inicijativu “Ljubičasti studeni” – mjesec podizanja svijesti o ovoj bolesti. Riječ je o raku s najnižom stopom preživljenja u Europi, koji zbog ubrzanog načina života sve češće pogađa i mlade. A najopasnije je to što se u većini slučajeva otkrije prekasno.

Zašto je rak gušterače toliko opasan i kako svatko od nas može promjenom navika smanjiti rizik od oboljenja? O tome smo razgovarali s predsjednicom Hrvatskog gastroenterološkog društva Ivanom Mikolašević