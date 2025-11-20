FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAHVAĆA SVE VIŠE MLADIH /

Tiha i podmukla vrsta raka godišnje ubije 800 Hrvata

Rak gušterače prošle je godine u Hrvatskoj odnio gotovo 800 života, a samo 2020. u Europskoj uniji više od 132 tisuće. 

Zbog alarmantnih brojki, Hrvatsko gastroenterološko društvo pokrenulo je inicijativu “Ljubičasti studeni” – mjesec podizanja svijesti o ovoj bolesti. Riječ je o raku s najnižom stopom preživljenja u Europi, koji zbog ubrzanog načina života sve češće pogađa i mlade. A najopasnije je to što se u većini slučajeva otkrije prekasno.

Zašto je rak gušterače toliko opasan i kako svatko od nas može promjenom navika smanjiti rizik od oboljenja? O tome smo razgovarali s predsjednicom Hrvatskog gastroenterološkog društva Ivanom Mikolašević 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.11.2025.
17:32
Tea Mihanović
RakBolestHrvatska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx