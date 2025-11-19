Kako je novinarka postala prasica, a saudijski princ osumnjičen za ubojstvo - fenomenalan tip

TRUMP VAN KONTROLE /

Možda se sjećate novinara Jamala Khashoggija. Koji je prije sedam godina došao u Istanbul u saudijski konzulat po potvrdu da je razveden: a unutra su ga zadavili i pilom mu raskomadali tijelo. Dok ga je zaručnica čekala pred vratima. E pa CIA, središnja američka obavještajna agencija odavno je zaključila da je njegovo ubojstvo naručio saudijski princ Mohamed Bin Salman. Isti taj princ jučer je posjetio Bijelu kuću, a jedna ga je američka novinarka pitala o ubojstvu. I onda se umiješao Trump. Posve suprotno zaključcima CIA, rekao je da je princ iznimno cijenjen, da radi fenomenalan posao i da o ubojstvu nije znao ništa. Za Khashoggija je rekao da je bio kontroverzan, novinarki da je užasna reporterka i da ABC-ju treba oduzeti dozvolu. To je svijet u kojem živimo. Cijelu priču pogledajte u prilogu