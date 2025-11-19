Pogledajte prisan susret u Rimu: Kao da je Plenkovićev izgled iznenadio Giorgiju Meloni

RAZVIJANJE BOLJIH ODNOSA /

U Rimu su se susreli hrvatski premijer Andrej Plenković i talijanska premijerka Giorgia Meloni. Iduće godine dvije vlade održati zajedničku sjednicu o jednom užem formatu ministara, gdje bi Hrvatska i Italija trebale dogovoriti točno u kojim područjima mogu bolje surađivati.

Odnosi su na neki način godinama sada već bili zapušteni, iako su dvije zemlje susjedne zemlje. Robna razmjena je između osam i devet milijardi eura, a Italija je Hrvatskoj jedan od najvećih trgovinskih partnera.

S obzirom na geopolitičku situaciju surađivat će i u području obrane. Hrvatska agencija za uvoz i izvoz s talijanskom agencijom trebala bi potpisati poseban sporazum. Andrej Plenković najavio je i specifične gospodarske forume gdje bi se tvrtke trebale više uvezati.

Drugi dio gdje se odnosi mogu unaprijediti smatraju dvoje premijera, sigurno je energetika u sjevernom Jadranu. Spominje se projekt vjetroelektrana, ali i dolina vodika koju bi Italija i Slovenija trebale razvijati zajedno u suradnji s Hrvatskom.

Ideja 'Vojnog Schengena'

Hrvatska bi trebala biti na dva od četiri međunarodna koridora koji su se danas spominjali. Iz Bruxellesa ne iznose više detalja, ali ovu informaciju neslužbeno su mi potvrdili u Ministarstvu obrane. Jedan koridor od ta četiri koridora, kroz Hrvatsku bi trebale ići dionice jedna od Rijeke prema mađarskoj granici do Budimpešte, a druga od luke Ploče prema Osijeku i ponovno sjevernije prema Mađarskoj.

Ideja vojnog Schengena je da se ova vojna spremnost koju Europa želi postići do 2030. može praktično primijeniti, da se olakša premještanje trupa naoružanja s jednog krajeva Europe na drugi. Tu bi se puno brže donosile, primjerice odluke o premještanju vojnika i naoružanja. Sada neke zemlje, recimo, imaju ograničenje da takvu odluku moraju donijeti u 45 dana. To bi se smanjilo na svega tri dana. A treba uložiti puno novca u prilagodbu infrastrukture koja bi mogla izdržati prijevoz naoružanja.

'Što se tiče obrambene suradnje tu naša agencija već priprema jedan memorandum o suradnji sa svojim talijanskim partnerima. Italija ima dosta razvijenu i značajnu vojnu industriju. Hrvatska je u procesu tranzicije s istočne tehnologije na zapadnu i želimo diverzificirati tu suradnju. Imamo odlična partnerstva, prije svega s američkim državama, s Francuskom, s Njemačkom i s drugim zemljama i želimo da u tom kontekstu bude razvijena i suradnja s Italijom', rekao je premijer Andrej Plenković.