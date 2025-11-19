U zgradu Vjesnika ne može nitko! Statičar otkrio što sada slijedi: 'Bit ćemo pametniji...'

Zgrada Vjesnika koja se i danas povremeno dimila i dalje je opasna za ulazak statičara i vatrogasaca. Konstrukcija se još nije ohladila, a prema prvim procjenama statičara koji su katove virtualno obišli uz pomoć vatrogasnog drona uočene su pukotine. Sada se snimke dodatno proučavaju kako bi se utvrdili rizici koji prijete. Sve vodi odluci hoće li uopće biti sigurno za policiju da krene u očevid kojim bi se utvrdilo što je uzrok požara u neboderu, a onda i odlučilo o njegovoj budućnosti - rušenje ili obnova.

Kako se neslužbeno doznaje, iako očevid još nije počeo jer za njega nisu stvoreni uvjeti, nekoliko osoba u policiji je na obavijesnim razgovorima zbog sumnji da su moguće povezani s požarom u neboderu. Među njima neslužbeno, ima i maloljetnika.

Situaciju prati reporter RTL-a Danas Boris Mišević koji je ispred zgrade Vjesnika razgovarao sa statičarom Marijem Urošem.

Još uvijek nitko nije u zgradi. Hoćete li danas donijeti odluku da unutra puste vatrogasci, ali i policija i vještaci?

Ima službi koje trebaju obaviti svoj posao. Vatrogasci su odradili odličan posao, međutim sad smo u fazi kada nakon pregleda konstrukcije, što dronova izvana, što iznutra, i dalje mislimo da nije sigurna konstrukcija. Još se nije ni ohladila od požara pa ćemo si uzeti nekoliko dana za ispitivanje i testiranje materijala.

Kako se to radi?

Pratit ćemo širine pukotina koje su se pojavile jer u velikim temperaturama beton i armatura rade, međusobno se odvajaju, pucaju i dolazi do raznih efekata koji nisu dobri te smanjuju čvrstoću i kvalitetu armature i betone. To ćemo pratiti u narednim danima pa ćemo biti pametniji jer je nužno da se prvo slegne temperatura i da nema više topline unutra.

Rušenje - da ili ne? Na prvi pogled se čini da je totalna šteta. Ali u građevinskom smislu je li zgrada 'za odstrel' ili ne?

Nijedna konstrukcija nije za odstrel ako se nije sama srušila pa ju je moguće obnoviti. Pitanje je samo koliko će to biti teško i problematično, zahtijevati novaca i vremena. Nekada to nije isplativo. Ali to ne kažem za ovu konstrukciju. Ona je oštećena te su joj u odnosu na stanje prije požara ugrožena svojstva, pogotovo sigurnost. Zato se i ne puštaju ni vatrogasci unutra.

