Statički pregled Vjesnika završio: 'Konstrukcija je izgubila svoju nosivost'

Nakon jučerašnjeg požara u Vjesniku, statičari su cijelo jutro u srijedu bili na terenu. Kako doznajemo, za sada se ne preporučuje ulazak vatrogasaca, jer se konstrukcija još nije ohladila. Kad ulazak bude siguran trebao bi početi i policijski očevid, nakon što vatrogasci završe svoj dio posla. Medijima se u srijedu nešto iza 13.30 sati obratio Bačićev savjetnik i statičar.

Dominik Skokandić, posebni savjetnik ministra Bačića rekao je da ostaju pri onome što su jučer rekli da je jedini prioritet sigurnost građana, ponajviše vatrogasaca kojima treba čestitati na radu.

"Prerano je govoriti o sudbini Vjesnika", rekao je. Zatim se obratio statičar Mario Uroš.

U zgradu se ne smije

"Jutros smo prvo napravili pregled dronovima kako bi mogli ući i pregledati zgradu. Unutra je puno izgorenog materijala. Zaključak je da zgrada ostaje da se u nju ne može ući. 99 posto je ugašeno, ostao je jedan posto koji će se izdimljavati. Temperatura je i dalje previsoka. Stupovi i nosivi elementi su i dalje topli. Ne možemo pustiti nikoga u zgradu. Perimetar ostaje isti oko zgrade, barem još nekoliko dana. Treba vidjeti kako će se pukotine ponašati. Postoje i nevidljiva oštećenja. Beton je izgubio dio svoje čvrstoće na dva do tri kata. Nije cijeli neboder jednako stradao", rekao je.

Sljedeća analiza radit će se sljedeći ponedjeljak, utorak. Čeka se da se vidi kako će se pukotine ponašati.

Postoje ozbiljne pukotine

"Konstrukcija je izgubila dio svoje početne nosivosti. Postoje ozbiljnije pukotine koje se ne mogu zanemariti, koje se u najmanju ruku moraju pratiti, to moramo pratiti", rekao je i dodao da uvijek postoji opasnost od djelomičnog urušavanja. U zgradu se neće ulaziti ako neće baš biti potreba za tim.

Kažu da nema opasnog materijala u zgradi, da je gorio arhivski papir. Nakon prve faze monitoringa znat će se barem okvirni plan, o hitnim mjerama.

Očekuje se da će dio Slavonske avenije biti zatvoren do sljedećeg tjedna.

Riječ je bila o izuzetno visokoj temperaturi.

"Izgledalo je strašno jer je visoka temperatura trajala jako dugo vremena, Bio je ekstreman požar koji je dugo trajao. Najviše je gorjelo na 15. i 16. te na 7. i na 8. katu. Oni su potpuno izgorjeli", dodao je.