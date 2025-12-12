Ubojica Charlie Kirka prvi put pred sudom: Smijao se dok mu je majka jecala

Osumnjičeni za ubojstvo američkog desnog aktivista i komentatora Charlieja Kirka smiješio se u sudnici nakon što se prvi put osobno pojavio na sudu u četvrtak, gotovo tri mjeseca nakon uhićenja dok njegovi odvjetnici nastoje dodatno ograničiti pristup medijima u ovom visokoprofiliranom kaznenom slučaju.

Saslušanje je označilo najvažniji korak u slučaju do sada i dolazi usred rastuće zabrinutosti medija i Kirkove udovice zbog sve veće tajnosti koja okružuje postupak, pišu američki mediji.

Tyler Robinson, optužen za teško ubojstvo i više povezanih kaznenih djela vezano uz smrtonosnu pucnjavu koja je Kirku presudila na događaju na Sveučilištu Utah u rujnu, do sada se na ročištima pojavljivao video vezom ili se javljao putem audio zapisa iz zatvora. Tužitelji za njega planiraju tražiti smrtnu kaznu, podsjeća Guardian.

Jake mjere sigurnosti na sudu

Uoči njegovog saslušanja, na Okružnom sudu u Utahu pojačanje su mjere sigurnosti. Otvoren je bio samo jedan ulaz i izlaz za javnost, a naoružani zaštitari su, prema pisanju medija, bili u cijeloj zgradi.

Oklopno SWAT vozilo Ureda šerifa okruga Utah stiglo je u zgradu suda uoči saslušanja, zajedno s nekoliko vozila jedinica za provođenje zakona.

Sudac u Utahu važe pravo javnosti da zna detalje u kaznenom progonu Tylera Robinsona naspram zabrinutosti njegovih odvjetnika da bi velika medijska pozornost mogla utjecati na njegovo pravo na pošteno suđenje.

Robinson se na saslušanju pojavio u košulji, kravati i hlačama. Nije pokazao puno emocija, ali se u jednom trenutku podsmjehivao. Njegovi roditelji i brat također su bili tamo, kazao je odvjetnik u sudnici.

Foto: Pool/getty Images/profimedia

Foto: Pool/getty Images/profimedia

Uključena Kirkova udovica

Dok su stranke iznosile svoje slučajeve, Robinson je viđen kako gleda prema dolje. Njegov otac je vodio bilješke u sudnici, a majka je brisala suzne oči.

Kad je saslušanje započelo, sudac Tony Graf je zatvorio sudnicu i zamolio publiku da izađe te isključivao javnost sa suđenja.

Sudac je formalno priznao Kirkovu udovicu Eriku kao zastupnicu žrtve u ovom slučaju.

Kirk je bio saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i radio je na usmjeravanju mladih birača prema konzervativizmu zbog čega je nazvan "šaptač mladima". Trup ga je nakon smrti odlikovao "Predsjedničkom medaljom slobode", najvišim civilnim odlikovanjem u SAD-u.

