Jezive prijetnje Ane Nikolić dospjele su u javnost: 'Polomit ću mu svaki prst, sablju držim ja'

Ljubavni preokreti pjevačice Ane Nikolić (47) ne stišavaju se. Turbulentan odnos s glazbenikom Goranom Ratkovićem Raletom (57) već mjesecima puni medijske stupce, a čini se da su napetosti i sukobi postali dio njihove svakodnevice.

U prilog svemu tome ide i Anino novo, dramatično oglašavanje, u kojem je pjevačica iznijela niz ozbiljnih optužbi i otvorenih prijetnji svom donedavnom partneru.

''Sada idemo u rat, gotovo, kraj! Ovo go*no mi je napravilo problem s Mirkovićem. Traži od mene novac: ‘Treba mi da poplaćam nešto, da pokupujem nešto…’ Upropastio je i koncert i sve, danas nemam novca, pijana sam. Zvala sam još neke ljude, novac će mi spremiti! Polomit će mu svaki prst i cijeli studio od 100.000 eura, glavu ne treba, jer prazna je. Pa neka kupuje nove instrumente, ne zanima me. Večeras se sve rješava! Sablju držim ja. Kraj“, rekla je Ana, javlja Kurir.

Podsjećamo, samo nekoliko tjedana ranije par je bio u središtu medijske drame nakon putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate. Tada su kružile glasine da su se tajno vjenčali, a potom i rastali nakon burne svađe u hotelu. Rale je naknadno tvrdio da Anu nitko nije izbacio, već da je riječ o nesporazumu oko hotelske sobe, no sukob je očito ostavio traga.

''Ako nastavi tako lagati, stvarno ću ga tužiti. Prijavila sam ga kada sam bila fizički ugrožena'', otkrila je Ana u emisiji Bokija 13 pa pojasnila i svoju stranu priče te priznala da je i ona fizički reagirala.

''Nisam ga napala nožem, ali jesam pepeljarom i svime što mi je bilo na stolu, gađala sam ga više puta“, ispričala je, dok je Rale uporno izbjegavao odgovarati na ova pitanja.

