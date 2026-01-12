Po život opasno stanje javlja se iznenada: Gotovo bez upozorenja pogađa jednu skupinu ljudi

Liječnici upozoravaju na rijetko i "spontano" stanje poznato kao SCAD (spontana disekcija koronarne arterije), koje se često javlja iznenada, bez prethodnih simptoma ili znakova upozorenja. Iako može pogoditi bilo koga, ovo stanje pretežno pogađa žene koje nemaju uobičajene rizične faktore za srčane bolesti.

Spontana disekcija koronarne arterije događa se kada se jedan ili više slojeva stijenke koronarne arterije odvoje od vanjskog zida. To omogućuje krvi da prodre između slojeva, stvarajući ugruške koji, ako postanu dovoljno veliki da blokiraju dotok krvi u srce, mogu izazvati srčani udar.

Misterij za medicinske stručnjake

Medicinski stručnjaci i dalje su zbunjeni ovim rijetkim srčanim stanjem jer mu je temeljni uzrok nepoznat. Obično se javlja bez ikakvog upozorenja kod ljudi koji nemaju klasične faktore rizika za srčane bolesti, poput visokog tlaka ili kolesterola. Iako se najčešće javlja kod žena u dobi od 45 do 53 godine, može se dogoditi bilo kome.

Britanska zaklada za srce (BHF) na svojoj internetskoj stranici navodi kako se "stanje trenutno ne može predvidjeti niti spriječiti". Naglašavaju kako je važno potražiti liječničku pomoć ako se pojave bilo kakvi simptomi SCAD-a kako bi se dijagnoza postavila što je prije moguće.

Koji su simptomi SCAD-a?

Znakovi upozorenja za SCAD mogu biti vrlo slični simptomima angine pektoris ili srčanog udara. To uključuje bol ili nelagodu u prsima, bol koja se širi u vrat, čeljust, leđa ili ruke, nedostatak zraka, vrtoglavicu i iznenadni umor.

Iz BHF-a su naglasili da bi svatko tko osjeti ove znakove upozorenja ili nelagodu u prsima trebao odmah nazvati hitnu pomoć. Nažalost, mnogi ljudi koji razviju simptome SCAD-a često ih odbacuju, pogrešno vjerujući da nisu u opasnosti od srčanih problema.

Istraživanja pokazuju da otprilike 80 posto slučajeva SCAD-a pogađa žene, a stanje se često razvija tijekom trudnoće ili neposredno nakon poroda.

Kako se SCAD liječi?

Zbog svoje nepredvidive prirode, SCAD se obično dijagnosticira tek nakon što pacijent doživi srčani udar ili neki drugi medicinski incident. Mogućnosti liječenja uključuju lijekove za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka, ugradnju stentova za održavanje prohodnosti zahvaćene arterije ili, u rijetkim slučajevima, operaciju koronarne premosnice za ponovnu uspostavu protoka krvi.

Kako prenosi Mirror, dijagnoza SCAD-a može biti zastrašujuća, pogotovo ako se za nju sazna nakon hitnog slučaja. Mnogi pacijenti doživljavaju osjećaj izolacije zbog rijetkosti ovog stanja. Iz tog razloga, ključno je razgovarati o tim osjećajima, bilo s voljenom osobom, liječnikom opće prakse, medicinskom sestrom za kardiološku rehabilitaciju ili psihologom.

Iako je suočavanje s dijagnozom teško, važno je znati da postoje resursi i podrška. Otvoreni razgovor i traženje pomoći ključni su koraci u oporavku i prilagodbi na život s ovim rijetkim stanjem, čime se smanjuje osjećaj usamljenosti i straha.

