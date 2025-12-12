Jedno tržište zahvatila je duboka kriza: U kratkom roku izgubljeno preko 600 milijardi dolara

Tržište kriptovaluta u krizi je posljednja dva mjeseca. Gubitci se mjere u stotinama milijarda dolara, kažu stručnjaci.

Prema stranici CoinGecko, koja već 11 godina prati sve što se događa s kripto valutama i izvedenicama, u drugoj polovici godine ukupna se tržišna kapitalizacija kriptovaluta spustila s 3,75 bilijuna dolara na 3,1 do 3,2 bilijuna dolara, što znači da je izgubljeno više od 600 milijardi dolara u jako kratkom roku.

Makro neizvjesnost (Trumpove carine, strah od nove inflacije i manjih rezova kamata nego što se očekivalo) masovno zatvaranje pozicija, slabije institucijsko ulaganje i inače slabiji sezonski volumen trgovine u prosincu navode se kao glavni uzroci krize.

Očekuje se oporavak

Analitičarka Deutsche Banka Marion Laboure kaže da je sve što se događa posljedica sve veće legitimnosti bitcoina i ostalih kriptovaluta. Tako i njegovi temeljni razlozi pada postaju tradicionalniji.

"Suprotno od prethodnih slomova potaknutih prvenstveno špekulacijama u maloprodaji, ovogodišnji pad dogodio se usred značajnog institucionalnog sudjelovanja, razvoja politika i globalnih makrotrendova", rekla je Laboure.

Većina analitičara kaže da je ovaj pad kao duboka, ali zdrava korekcija unutar dužeg ciklusa. Očekuju oporavak i rast tijekom iduće godine.

Kriptokriza

Nic Puckrin, investicijski analitičar i suosnivač The Coin Bureaua, također kaže kako se pravila velikih kriptosistema polako približavaju pravilima klasične burze.

"Da, trenutačno smo u kriptokrizi, ali povijest pokazuje da su upravo najgori periodi donosili najjače oporavke. Ako ulažete dugoročno, ovo može biti velika prilika", rekao je Puckrin.

Nadodao je da ako trgujete kratkoročno, da je trenutačno izuzetno rizično i da je bolje pričekati jasnije signale.

Što su kriptovalute?

Kriptovalute su digitalan novac koji postoji samo na internetu, nije ga izdala nijedna država niti banka, već se stvara i prenosi preko decentralizirane mreže računala s pomoću tehnologije zvana blockchain.

Najpoznatija je Bitcoin, a služe za plaćanje, štednju ili ulaganje, ali su cijene izrazito nestabilne jer ovise samo o ponudi i potražnji na tržištu.

Tako je zvučala početna definicija kriptovaluta no jasno je da one polako postaju sve reguliranije.

Regulacija

Unutar EU-a regulacija tržišta kriptoimovine (MiCA) stupila je na snagu još 2023. godine, ali u više faza. MiCA vodi jedinstvena pravila EU tržišta za kriptoimovinu i pokriva ono što trenutačno nije regulirano postojećim zakonodavstvom o financijskim uslugama.

Ključne odredbe za one koji izdaju i trguju kriptoimovinom (uključujući tokene s referencom na imovinu i e-novac tokene) odnose se na transparentnost, objavljivanje, autorizaciju i nadzor transakcija.

Novi pravni okvir, koji polako prihvaćaju sve članice EU, uvodi reguliranje kriptoimovine i osiguranje da su potrošači bolje informirani o povezanim rizicima.

Potreba za strožom kontrolom

I SAD je putem saveznih agencija ove godine stvorio kombinaciju strože kontrole i selektivne otvorenosti. Drugim riječima, definiranje jasnijih pravila za isplatu kriptonovca u klasičnom novcu.

Analitičari iz platforme za trgovinu Bitunixa kažu kako je kriptotržište ušlo u fazu „institucionalizacije uz osjetljivost“, odnosno regulacija stvara poticaje za rast i likvidnost, ali i dalje na sve utječu rizici i geopolitički šokovi.

Stablecoini (vrsta kriptovalute čija je vrijednost vezana uz neku stabilnu imovinu) krajem tekuće godine bili su u fokusu zakonodavaca i banaka velikih država. Neke države rade na vlastitoj regulaciji i poticanju stablecoina, a druge pojačavaju restrikcije.

Oporavak

Cathie Wood, izvršna direktorica Ark Investa, vjeruje u brzi oporavak.

“Pad je privremen, povrat likvidnosti i trajni tehnološki napredak ukazuju na oporavak. Kriptovalute će ostati snažne“, rekla je.

Wood vjeruje da je veliki razlog pada vrijednosti kriptovaluta to što tržišta rizične imovine i dalje snažno reagiraju na monetarnu politiku velikih središnjih banaka. Više kamatne stope, smanjena likvidnost, oprez investitora uzrokuju odljeve iz rizičnijih segmenata tržišta, uključujući kriptoimovinu.

Nastavak nestabilnosti

Iako dominiraju optimistični pogledi, postoje i oprezni analitičari koji upozoravaju na nastavak nestabilnosti zbog nesigurnosti svijeta u kojem živimo.

Većina ih se ipak slaže kako dugoročno kriptovalute moraju doći u novi ciklus rasta.

