Milijuni Hrvata na mukama! Koliko potrošiti do Božića? Istraživanje otkriva detalje

Država je svoj proračun isplanirala, a građani imaju i svoju računicu za mjesec prosinac kada, znamo, euri kao da iz novčanika - lete.

Imamo ekskluzivno istraživanje o tome na što će sve Hrvati trošiti koje pokazuje da će više od polovina Hrvata obaviti blagdansku kupovinu, negdje otputovati ili imati neki poseban blagdanski ugođaj.

U odnosu na prošlu godinu, više od dvije trećine će potrošiti približno jednako ili više. Puno manji broj je onih koji će potrošiti manje nego lani - 23 posto građana. Ako pogledamo detaljnije - 9,3 posto građana potrošit će znatno manje nego lani, a 14 posto manje nego prošle godine.

Približno jednako potrošit će 52,6 posto građana, a nešto više nego lani 15 posto dok će svega 5,7 posto potrošiti znatno više nego lani. Samo 2,9 posto ih ne zna ili ne može procijeniti.

A svi već vjerojatno imaju spreman određeni iznos novca koji će u prosincu potrošiti. Najveći je postotak onih koji će potrošiti između 100 i 500 eura. Njih će gotovo dvije trećine biti u tom rasponu. Najmanje je onih koji će potrošiti do 50 eura. A više od 500 eura će iz novčanika izvaditi tek 13,8 posto građana.

No, kada bolje pogledamo što to Hrvati vole kupovati, onda to izgleda ovako: najviše će se trošiti na darove, potom na hranu i piće; neki planiraju jednak iznos za darove svojim najmilijima i blagdanski stol na kojem će se i ovog Božića vjerojatno naći probrane delicije; na dekoracije doma potrošit će nešto više od 9 posto Hrvata, potom slijede oni koji će svoje eure ostaviti na Adventu te nakon njih ljubitelji putovanja i dočeka Nove godine.

Koliko su građani zadovoljni svojim mjesečnim primanjima?

Ovo istraživanje pokazuje jednu zanimljivost koja se možda razlikuje od onih ćakula na kavama. Naime, čak polovina građana je zadovoljna ili osrednje zadovoljna svojim primanjima, naime 25,6 posto ih je koji su potpuno zadovoljni svojim primanjima, a 21,2 posto navodi da su uglavnom zadovoljni. Postotak onih koji nisu zadovoljni svojim plaćama, mirovinama, stipendijama je nešto manji - tek nešto iznad 46 posto.

Među više i visokoobrazovanim građanima je najveći postotak onih koji su uglavnom zadovoljni svojim primanjima. A među onima sa završenom srednjom školom je najveći broj onih koji su potpuno nezadovoljni svojom plaćom ili pak mirovinom.

A što je s inflacijom?

Hrvatska se godinama suočava s visokom inflacijom, i iduće godine nas čeka isto, a naše istraživanje pokazuje da ispitanici za to najčešće krive Vladu.

To misli više od trećine građana.

Na drugom mjestu su trgovci - da su oni ti zbog kojih raste inflacija i cijene, misli četvrtina građana. Na trećem mjestu su uvoznici, potom slijede distributeri, banke, ali i Hrvatska narodna banka, proizvođači, građani. Na začelju liste su ugostitelji i prijevoznici.

I ne samo to - najviše građana misli da su neaktivnost Vlade, nedovoljna regulacija tržišta i izostanak kontrole cijena potaknuli iznadprosječni rast cijena i inflaciju. Na drugom mjestu su oni koji misle da je tome krivo uvođenje eura, a na trećem pohlepa poduzetnika.

Jasno je da je puno elemenata uključeno u priču o inflaciji, ali svi jedva čekamo da popusti.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77% (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1%) uz razinu pouzdanosti od 95%.

** Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima eksluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.