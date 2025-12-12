Razgovarali smo s poznatim španjolskim novinarom: 'Slučaj Jarni za mene je halucinacija'

Na poluvremenu utakmice Dinama i Betisa u 6. kolu Europske lige na Maksimiru, razgovarali smo s poznatim španjolskim novinarom Antonijom Bustosom s televizije Canal Sur.

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Bustos je u Zagreb stigao kako bi kao novinar izvještavao o utakmici Dinama i Betisa, a za Net.hr je bez zadrške podijelio svoje viđenje furiozne igre Betisa u prvih 45 minuta, stanja maksimirskog stadiona, te se osvrnuo na izjavu i otkaz Robertu Jarniju kojeg navijači Betisa obožavaju, a koji je prije godinu i pol dobila otkaz na izborničkoj klupi U-17 Hrvatske.

Podsjetimo, Jarni je dobio otkaz nakon što je HNS potvrdio autentičnost Jarnijeve izjave za Večernji list, da će u dvoboju Real Betisa i Dinama u Konferencijskoj ligi navijati za Betis, klub u kojem je igrao od 1995. do 1998. godine.

Čuo sam za taj slučaj i Jarnijevu izjavu. Ne razumijem, pa igrao je za Betis. Stvarno ne razumijem odluku Hrvatskog nogometnog saveza. Ma, ljudi dragi, to je halucinacija, halucinacija za cijeli svijet! Takvo nešto je meni neshvatljivo. Antonio Bustos za Net.hr.

Betisova rapsodija i neprepoznatljivi Dinamo

Španjolski kolega bio je impresioniran predstavom svoje momčadi u prvom poluvremenu u četvrtak navečer, posebno brzinom i efikasnošću kojom su slomili Dinamo. Betis je pobijedio Dinamo 3-1, a tri su gola Španjolci zabili od 31. do 38. minute, dakle za samo sedam minuta. Sjetio se Antonio Bustos dvoboja istih suparnika od prije dvije godine, kada je slika bila potpuno drugačija. Tada je Dinamo slavio u Sevilli s 1-0, a u Zagrebu odigrao 1-1 i prošao dalje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ovo je potpuno drugačiji Betis, puno brži Betis od onog koji je u Sevilli izgubio od Dinama i u Zagrebu odigrao 1-1. Danas je bio nokaut, sve je bilo jako brzo", započeo je Bustos, osvrćući se na furioznih sedam minuta u kojima je njegova momčad postigla tri pogotka. Na pitanje o Dinamovoj igri, bio je jasan.

"Dinamova obrana... Nije baš dobra, da vam budem iskren. Bilo je ovo vrlo, vrlo lako za Betis", iskreno je prokomentirao Bustos, ističući veliku razliku u kvaliteti i pristupu u odnosu na njihov prijašnji susret u Konferencijskoj ligi.

'Na ovom stadionu se ništa ne vidi'

Kao i mnogi strani novinari koji dođu u Zagreb, ni Bustos nije mogao sakriti razočaranje stanjem stadiona u Maksimiru. Njegova glavna zamjerka, osim općeg dojma, bila je usmjerena na uvjete za rad medija.

"Ovo je nogometni stadion?!" - začuđeno, sarkastično, je pitao Bustos...

"Položaj za novinare je takav da nam vidljivost nije dobra. Predaleko smo od terena i teško je pratiti utakmicu kako treba. Ništa ne vidim, a nisam slijep", naveo je Bustos.

Ipak, izrazio je nadu u bolje sutra za Dinamo...

"Čujem da bi Dinamo mogao dobiti novi stadion. Ne znam za koliko godina, ali to bi bilo nužno. Jer, ovo je sve samo ne normalni nogometni stadion. Čudi me kako zadovoljava UEFA-ine kriterije i kako ima licencu za igranje Europske lige", naglasio je Antonio Bustos.

'Otkaz Jarniju? To je halucinacija za cijeli svijet!'

Najviše čuđenja kod španjolskog novinara izazvala je priča o Robertu Jarniju. Kada smo ga podsjetili na spomenutu izjavu od prije godinu i pol kada je Jarni kao bivši igrač Betisa rekao da će navijati za njih protiv Dinama, te da je zbog toga smijenjen s pozicije izbornika U-19 reprezentacije, Bustos je pokazao nevjericu...

"Čuo sam za taj slučaj i Jarnijevu izjavu. Ne razumijem, pa igrao je za Betis. Stvarno ne razumijem odluku Hrvatskog nogometnog saveza", govorio je odmahujući glavom.

'Jarnijev otkaz je meni neshvatljiv'

Kada smo mu ponovili da je otkaz bio direktna posljedica te izjave, njegov komentar bio je oštar i direktan.

"Ma, ljudi dragi, to je halucinacija, halucinacija za cijeli svijet! Takvo nešto je meni neshvatljivo. Robert Jarni je legenda u Betisu, dugo je igrao za Betis, živio u Sevilli, vezan je za Betis i Sevillu kao grad. Robert Jarni je sjajna osoba, vrlo simpatičan. U Sevilli ga svi obožavaju, cijeli grad ga iznimno voli i poštuje. Govorio je loše o Hrvatskoj ili Dinamu? Nema šanse, on to nikada ne bi napravio. On iznimno poštuje i Dinamo i Hrvatsku, pa na kraju krajeva, igrao je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Čovjek je samo rekao da će navijati za Betis u utakmici Betisa i Dinama."

Antonio Bustos očaran je Zagrebom...

"Grad je predivan, a građani Zagreba su iznimno prijateljski raspoloženi. Sve je bilo jako dobro", rekao je za kraj, ostavljajući dojam da je jedino stanje u hrvatskom nogometu i odluke HNS-a ono što je bacilo sjenu na njegov posjet. No, svatko ima pravo na svoje mišljenje i viđenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo primio tri gola u prvom poluvremenu i prijeti mu nova katastrofa