U baru iz pakla došlo je do 'flashovera': Jedan od najopasnijih i najstrašnijih fenomena...

Prvi rezultati istrage upućuju na to da je požar, koji je u novogodišnjoj noći progutao bar u švicarskom skijalištu, izbio kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca podignute preblizu stropu, izjavila je u petak lokalna tužiteljica.

"Sve upućuje na to da je požar krenuo od upaljenih svijeća ili prskalica koje su bile pričvršćene na boce šampanjca. Previše su ih približili stropu nakon čega je došlo do takozvanog flashovera i vatra se iznimno brzo proširila", rekla je tužiteljica Beatrice Pilloud na konferenciji za novinare.

Stručnjaci taj fenomen požara nazivaju flashover, kada se gotovo istodobno zapali većina zapaljivog materijala u prostoriji, a temperature prelaze 1000 stupnjeva. Kada se određeni organski materijali zagrijavaju, oni podliježu toplinskoj razgradnji i oslobađaju zapaljive plinove.

Jedan od najopasnijih i nastrašnijih fenomena

"To se obično događa u razdoblju od otprilike 120 sekundi, iako vremenski okvir može varirati. Tijekom toga se mogu pojaviti vrlo visoke temperature, a zatim nastupa tzv. flashover — iznenadno i vrlo brzo širenje vatre i dima", navodi Ralf Hoehmann, stručnjak za zaštitu od požara.

Flashover je jedan od najopasnijih i najstrašnijih fenomena s kojima se vatrogasci mogu susresti. Vatrogasci se tijekom obuke uče prepoznavati znakove nadolazećeg rollovera i flashovera te izbjegavati pojavu backdrafta.

Primjerice, postoje točno propisane procedure za otvaranje zatvorenih vrata na objektima ili u prostorijama zahvaćenima požarom, poznate kao postupci ulaska kroz vrata (door entry procedures), kojima se nastoji osigurati sigurnost vatrogasne posade kad god je to moguće.

Javlja se pri temperaturama između 500 i 600 stupnjeva

Flashover je gotovo istodobno zapaljenje većine izravno izloženih zapaljivih materijala unutar zatvorenog prostora. Kada se određeni organski materijali zagrijavaju, prolaze kroz proces toplinske razgradnje (pirolize) i pritom oslobađaju zapaljive plinove. Do flashovera dolazi kada se većina izloženih površina u prostoru zagrije do temperature samopaljenja i počne ispuštati zapaljive plinove. Flashover se u pravilu javlja pri temperaturama između 500 °C i 600 °C za uobičajene gorive materijale, uz gustoću toplinskog toka na razini poda od oko 20 kW/m².

Primjer flashovera je zapaljenje komada namještaja u stambenoj prostoriji. Požar početnog predmeta stvara sloj vrućeg dima koji se širi ispod stropa prostorije. Taj se sloj toplog, uzgonskog dima postupno zadebljava jer ga ograničavaju zidovi prostorije. Zračenje topline iz tog sloja zagrijava površine izravno izloženih zapaljivih materijala u prostoru, uzrokujući njihovo otpuštanje zapaljivih plinova procesom pirolize. Kada temperatura tih oslobođenih plinova postane dovoljno visoka, dolazi do njihova istodobnog zapaljenja u cijelom prostoru.

Švicarska proglasila pet dana žalosti

Podjetimo, Švicarska je proglasila pet dana žalosti zbog požara u baru Le Constellation u poznatom skijalištu Crans-Montana gdje je poginulo najmanje 40 ljudi. Ozlijeđeno ih je 119 od kojih je 113 identificirano - među njima su i državljani Srbije i Bosne i Hercegovine. Dok traje istraga o uzroku požara, traje i muka roditelja i obitelji nestalih. Više od 40 sati ne znaju što im je s djecom.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, kao i naše veleposlanstvo u Bernu, u ovom trenutku nemaju potvrde o mogućim stradalim Hrvatima. Poručuju i da dosad nisu zaprimili upite obitelji o eventualnim stradalima u tragediji u Švicarskoj.

Načelnik švicarske pravosudne policije Pierre-Antoine Lengen ističe da se nastavlja službena identifikacija poginulih, što je u ovom trenutku "apsolutni prioritet".

"Pogreške se ne smiju dopustiti. Moramo obiteljima vratiti ispravne posmrtne ostatke", rekao je.

